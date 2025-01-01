Projenizi .dev Domain ile Sergileyin
₺ 626,99%13 İNDİRİM₺ 547,99 /yıl
.dev alan adı satın alarak tutkunuzu internete taşıyın.
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.dev Domain – Teknoloji Uzmanları İçin
.dev domain, geliştiricilerin farklı yazılım ve programlama dillerini kullanarak yaptıkları heyecan verici projeleri sergilemeleri için mükemmel bir seçimdir.
İnşaat mühendisiyseniz, çevrimiçi portfolyonuz veya kurumsal web siteniz için .dev alan adlarını kullanmak, potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanızı sağlar.
Bir .dev uzantılı domain kullandığınızda, insanlar daha web sitenize girmeden markanızın ne anlama geldiğini bilir.
Neden .dev Domain Seçmelisiniz?
Diğer birçok TLD'den daha güvenli olan .dev uzantılı domain HSTS önyükleme listesine dahildir, bu nedenle modern web tarayıcıları yalnızca HTTPS kullanan bir .dev web sitesine bağlanabilir. Siz ve ziyaretçileriniz için dahili bir güvenlik özelliği sunar, ayar yapmanız gerekmez. Sitenizin yalnızca hosting planlarımızda ücretsiz sunduğumuz bir SSL sertifikasına ihtiyacı vardır.
Bu domain, teknoloji dünyasının dışındaki işletmeler için de mükemmel bir seçenek olabilir. İster inşaat mühendisi, isterse bireysel gelişim alanında bir profesyonel olun, alanınızla ilgili çevrimiçi bir varlık oluşturmak için .dev domain biçilmiş kaftandır.
.dev Domain SSS
.dev domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.