Neden .dev Domain Seçmelisiniz?

Diğer birçok TLD'den daha güvenli olan .dev uzantılı domain HSTS önyükleme listesine dahildir, bu nedenle modern web tarayıcıları yalnızca HTTPS kullanan bir .dev web sitesine bağlanabilir. Siz ve ziyaretçileriniz için dahili bir güvenlik özelliği sunar, ayar yapmanız gerekmez. Sitenizin yalnızca hosting planlarımızda ücretsiz sunduğumuz bir SSL sertifikasına ihtiyacı vardır.

Bu domain, teknoloji dünyasının dışındaki işletmeler için de mükemmel bir seçenek olabilir. İster inşaat mühendisi, isterse bireysel gelişim alanında bir profesyonel olun, alanınızla ilgili çevrimiçi bir varlık oluşturmak için .dev domain biçilmiş kaftandır.