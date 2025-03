Waarom zou ik kiezen voor een .dev-domein?

Dit domein is veiliger dan veel andere TLD's. Elke .dev-extensie is opgenomen in de HSTS-preloadlijst, waardoor moderne webbrowsers alleen via HTTPS verbinding kunnen maken met een .dev-website. Het bevat een ingebouwde beveiligingsfunctie voor je bezoekers en heeft geen individuele configuratie nodig. Je hebt alleen nog een SSL-certificaat nodig, maar die krijg je gratis bij al onze hostingplannen!

Een .dev-domein kan ook een uitstekende optie zijn voor bedrijven van buiten de technische wereld. Of je nu vastgoedontwikkelaar bent of professional op het gebied van menselijke ontplooiing, een .dev-website is een must voor het opbouwen van een ​​sterke online aanwezigheid in jouw vakgebied.