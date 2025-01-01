Домен .dev
669,00 ₴ЗНИЖКА 13%579,00 ₴ /рік
Зареєструйте розширення .dev і поділіться своїм захопленням онлайн.
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Домени .dev – для тих, хто створює
Доменне ім’я .dev – чудовий варіант для розробників, щоб презентувати власні проєкти, створені з використанням різного програмного забезпечення та мов програмування.
Якщо ви забудовник, ця доменна зона також підійде для вашого онлайн-портфоліо чи бізнес-сайту та допоможе налагодити зв’язок із потенційними клієнтами.
Відвідувачі зрозуміють про що ваш сайт, лише поглянувши на адресу.
Чому домен .dev?
Ці домени є більш безпечними, ніж більшість інших TLD. Розширення .dev включено до списку HSTS preload list, а тому усі сайти з цим доменом за замовчуванням завантажуватимуться через протокол HTTPS в усіх сучасних браузерах. Ви та ваші відвідувачі отримаєте вбудовану функцію безпеки, яка не потребує індивідуального налаштування – знадобиться лише SSL-сертифікат, який входить в наші хостинг-тарифи безплатно.
.dev підходить не лише для компаній, які працюють у сфері технологій. Сайт із цим доменним ім'ям допоможе побудувати онлайн-присутність, як забудовникам, так і спеціалістам у сфері людського розвитку.
Поширені запитання про домен .dev
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .dev.