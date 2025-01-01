Домени .dev – для тих, хто створює

Доменне ім’я .dev – чудовий варіант для розробників, щоб презентувати власні проєкти, створені з використанням різного програмного забезпечення та мов програмування.

Якщо ви забудовник, ця доменна зона також підійде для вашого онлайн-портфоліо чи бізнес-сайту та допоможе налагодити зв’язок із потенційними клієнтами.

Відвідувачі зрозуміють про що ваш сайт, лише поглянувши на адресу.