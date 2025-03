TLD staat voor Top-leveldomain. Het is het laatste gedeelte van een domein, zoals .com, .org of .gov.

ccTLD staat voor country-code top-leveldomein. Het is een subcategorie van TLD's die worden gebruikt om een ​​bepaald land aan te duiden. Voorbeelden zijn .co.uk, .de, .mx en .fr.

gTLD staat voor generiek top-leveldomein en is het meest voorkomende type domeinnaam. Deels omdat in deze categorie het .com-domein valt dat in totaal meer registraties heeft dan alle ccTLD's samen.

Historisch gezien zijn .com, .org, .net, .edu, .gov en .mil de belangrijkste gTLD's, maar het aantal beschikbare gTLD's is inmiddels flink uitgebreid. Er zijn nu honderden gTLD's beschikbaar, waaronder .online, . xyz en .name.