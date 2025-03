TLD je skratka pre doménu najvyššej úrovne. Je to posledná zložka názvu domény, napríklad .com.

ccTLD je skratka pre doménu najvyššej úrovne s kódom krajiny. Je to podkategória TLD, ktorá sa používa na identifikáciu konkrétnej krajiny – napríklad .co.uk, .de, .mx a .fr sú všetko ccTLD.

gTLD je skratka pre generickú doménu najvyššej úrovne. gTLD sú najbežnejším typom doménových mien, čiastočne preto, že táto kategória zahŕňa domény .com, ktoré majú viac registrácií ako všetky ccTLD dohromady.

Historicky boli hlavnými gTLD doménami .com, .org, .net, .edu, .gov a .mil, ale počet dostupných doménových prípon sa rozšíril o domény najvyššej úrovne, ako sú .online, .xyz a .name.