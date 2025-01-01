Mulai dari Rp106.900/bln - tanpa biaya tambahan

Terapkan aplikasi web frontend Node.js Anda

Kirim React, Next.js, Vite, dan aplikasi web lainnya dalam hitungan menit. Anda kode, kami jalankan. Deploy cepat, tanpa tagihan tak terduga, tanpa DevOps.

Domain gratis selama 1 tahun Email bisnis gratis selama 1 tahun SSL terkelola gratis
Jaminan 30 hari uang kembali
Memberdayakan 1 juta pengembang di seluruh dunia

Memberdayakan 1 juta pengembang di seluruh dunia

Semua hal penting. Tidak ada yang tidak masuk akal.

Terjangkau

Nilai terbaik di pasaran. Satu harga bulanan - tanpa kejutan.

Dikelola sepenuhnya

Anda membuat kode, kami menyimpannya daring. Server dan keamanan — ditangani.

Performa bawaan

Perlindungan CDN, WAF, dan DDoS Hostinger disertakan.

Kode-pertama

Terapkan langsung dari IDE - VS Code, Cursor, Claude, atau asisten AI apa pun.

Ekosistem yang kuat tertanam di dalamnya

Domain dan email bisnis gratis selama 1 tahun, ditambah SSL terkelola gratis.

Bekerja dengan tumpukan Anda

Kompatibel dengan React, Next.js, Vite, Vue.js, dan lainnya. Tanpa batasan. Bangun sesuai keinginan Anda.

Kirim kode Anda. Kami akan melanjutkannya dari sini.

1. Hubungkan proyek Anda

Hubungkan GitHub, unggah ZIP, atau terapkan dari asisten kode AI

Kerangka kerja Anda terdeteksi secara otomatis, perintah build ditangani, dan Anda siap untuk mengirimkannya.

1. Hubungkan proyek Anda

2. Terapkan secara instan

Luncurkan aplikasi web Node.js Anda dalam hitungan detik

Server, keamanan, dan penskalaan — semuanya tertangani. (Dukungan backend segera hadir)

2. Terapkan secara instan

3. Kelola dan skalakan

Tetap kendalikan dan tingkatkan skala dengan percaya diri

Pantau kinerja, petakan domain, dan terapkan ulang secara otomatis.

3. Kelola dan skalakan
Deploy langsung dari IDE. Tidak perlu dasbor.

Agentic Deployment menghubungkan IDE Anda ke infrastruktur terkelola Hostinger, memungkinkan penerapan aplikasi yang cepat dan mengutamakan kode — langsung dari editor Anda atau melalui GitHub untuk kontrol versi dan kolaborasi tim.

Luncurkan aplikasi web Node.js, PHP, atau proyek WordPress tanpa meninggalkan alur pengkodean Anda.

Rekomendasi lokasi server:

Penerapan lokal. Jangkauan global

Pilih lokasi server atau CDN yang dekat dengan audiens Anda untuk meningkatkan kecepatan pemuatan. Kami memiliki pusat data dan CDN di seluruh dunia: Amerika Utara, Eropa, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.

Penerapan lokal. Jangkauan global

Satu harga bulanan, tanpa biaya tersembunyi

Mulailah dengan keyakinan penuh. Garansi uang kembali 30 hari kami menjamin semuanya bebas risiko.

Cloud Startup

Untuk website bisnis dan ecommerce

Startup
Professional
Enterprise

Resource

5 Node.js frontend web apps
2 CPU core
3 GB RAM
100 GB NVMe storage
2 000 000 inode (file dan direktori)
100 PHP worker
100 website
Rp329.900DISKON 68%
Rp  106.900 /bln

+ bulan gratis

Untuk durasi 48 bulan. Rp310900/bln saat diperpanjang

Domain gratis selama 1 tahun
SSL unlimited
GRATIS
10 mailbox per website - gratis 1 tahun
Managed hosting untuk WordPress, WooCommerce, dan aplikasi Node.js frontend
CDN
Dedicated IP
Bantuan ahli prioritas 24/7
Jaminan 30 hari uang kembali
AI SEO tersedia
Lihat semua

Tanya Jawab Umum

Kerangka kerja apa yang didukung?

Apa bedanya dengan hosting VPS?

Apakah ada batasan lalu lintas atau biaya kelebihan muatan?

Bisakah saya menyebarkan repositori GitHub pribadi?

Apakah ada dukungan migrasi gratis?