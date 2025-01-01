Mulai dari Rp106.900/bln - tanpa biaya tambahan
Terapkan aplikasi web frontend Node.js Anda
Kirim React, Next.js, Vite, dan aplikasi web lainnya dalam hitungan menit. Anda kode, kami jalankan. Deploy cepat, tanpa tagihan tak terduga, tanpa DevOps.
Memberdayakan 1 juta pengembang di seluruh dunia
Semua hal penting. Tidak ada yang tidak masuk akal.
Terjangkau
Nilai terbaik di pasaran. Satu harga bulanan - tanpa kejutan.
Dikelola sepenuhnya
Anda membuat kode, kami menyimpannya daring. Server dan keamanan — ditangani.
Performa bawaan
Perlindungan CDN, WAF, dan DDoS Hostinger disertakan.
Kode-pertama
Terapkan langsung dari IDE - VS Code, Cursor, Claude, atau asisten AI apa pun.
Ekosistem yang kuat tertanam di dalamnya
Domain dan email bisnis gratis selama 1 tahun, ditambah SSL terkelola gratis.
Bekerja dengan tumpukan Anda
Kompatibel dengan React, Next.js, Vite, Vue.js, dan lainnya. Tanpa batasan. Bangun sesuai keinginan Anda.
Kirim kode Anda. Kami akan melanjutkannya dari sini.
1. Hubungkan proyek Anda
Hubungkan GitHub, unggah ZIP, atau terapkan dari asisten kode AI
Kerangka kerja Anda terdeteksi secara otomatis, perintah build ditangani, dan Anda siap untuk mengirimkannya.
2. Terapkan secara instan
Luncurkan aplikasi web Node.js Anda dalam hitungan detik
Server, keamanan, dan penskalaan — semuanya tertangani. (Dukungan backend segera hadir)
3. Kelola dan skalakan
Tetap kendalikan dan tingkatkan skala dengan percaya diri
Pantau kinerja, petakan domain, dan terapkan ulang secara otomatis.
Deploy langsung dari IDE. Tidak perlu dasbor.
Agentic Deployment menghubungkan IDE Anda ke infrastruktur terkelola Hostinger, memungkinkan penerapan aplikasi yang cepat dan mengutamakan kode — langsung dari editor Anda atau melalui GitHub untuk kontrol versi dan kolaborasi tim.
Luncurkan aplikasi web Node.js, PHP, atau proyek WordPress tanpa meninggalkan alur pengkodean Anda.
Rekomendasi lokasi server:
Penerapan lokal. Jangkauan global
Pilih lokasi server atau CDN yang dekat dengan audiens Anda untuk meningkatkan kecepatan pemuatan. Kami memiliki pusat data dan CDN di seluruh dunia: Amerika Utara, Eropa, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
Satu harga bulanan, tanpa biaya tersembunyi
Cloud Startup
Untuk website bisnis dan ecommerce
Resource
+ bulan gratis
Untuk durasi 48 bulan. Rp310900/bln saat diperpanjang
Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.