Od 7,45 €/mj - bez dodatnih naknada

Implementirajte svoju Node.js frontend web aplikaciju

Isporučite React, Next.js, Vite i ostale web aplikacije za nekoliko minuta. Vi kodirate, mi pokrećemo. Brzo implementiranje, bez iznenadnih troškova, nula DevOpsa.

Besplatna domena za 1 godinu Besplatna poslovna e-pošta godinu dana Besplatni upravljani SSL-ovi
30-dnevno jamstvo povrata novca
Omogućava milijun programera diljem svijeta

Sve bitno. Ništa od gluposti.

Pristupačno

Najbolja vrijednost na tržištu. Jedna mjesečna cijena - bez iznenađenja.

Potpuno upravljano

Vi programirate, mi ga održavamo online. Serveri i sigurnost - tu smo.

Ugrađene performanse

Uključena je Hostinger CDN, WAF i DDoS zaštita.

Kodiranje na prvom mjestu

Implementirajte izravno iz IDE-a - VS Code, Cursor, Claude ili bilo kojeg AI asistenta.

Ugrađen snažan ekosustav

Besplatna domena i poslovna e-pošta godinu dana, plus besplatni upravljani SSL-ovi.

Radi s vašim stogom

Radi s Reactom, Next.jsom, Viteom, Vue.jsom i drugima. Nema vezanosti. Izgradite na svoj način.

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti odavde.

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili je implementirajte iz AI kodnog asistenta

Vaš okvir je automatski prepoznat, naredbe za izgradnju su obrađene i spremni ste za isporuku.

2. Trenutačno postavljanje

Pokrenite svoju Node.js web aplikaciju za nekoliko sekundi

Serveri, sigurnost i skaliranje — sve je pod kontrolom. (Uskoro stiže podrška za pozadinske sustave)

3. Upravljanje i skaliranje

Zadržite kontrolu i skalirajte s povjerenjem

Pratite performanse, mapirajte domene i automatski ih ponovno implementirajte.

Novi

Implementirajte izravno iz IDE-a. Nije potrebna nadzorna ploča

Agentic Deployment povezuje vaš IDE s Hostingerovom upravljanom infrastrukturom, omogućujući brzo implementiranje aplikacija s kodom - izravno iz vašeg editora ili putem GitHuba za kontrolu verzija i timsku suradnju.

Pokrenite Node.js web aplikacije, PHP ili WordPress projekte bez napuštanja vašeg tijeka kodiranja.

Preporučena lokacija servera:

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Jedna mjesečna cijena, bez skrivenih troškova

Započnite s potpunim povjerenjem. Naše 30-dnevno jamstvo povrata novca znači da je bez rizika.

Cloud Startup

Optimizirano za e-trgovine i poslovne web stranice

Startup
Professional
Enterprise

Resursi

5 Node.js frontend web apps
NOVO
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
100 GB NVMe pohrane
2 000 000 inoda (datoteke i direktoriji)
100 PHP radnika
100 web stranica
25,99 €UŠTEDITE 71%
7,45  € /mj

+ mjeseca BESPLATNO

Za broj mjeseci: 48. € 23.99/mj. pri obnovi

Besplatna domena za 1 godinu
Neograničeni SSL
BESPLATNO
7-dnevno probno razdoblje za Horizons
BESPLATNO
10 poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
BESPLATNO
Upravljani hosting za WordPress, WooCommerce i Node.js frontend aplikacije
CDN uključen
Namjenska IP adresa
Stalno dostupna prioritetna podrška
NOVO
30-dnevno jamstvo povrata
Spremno za AI SEO
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Često postavljana pitanja

Koji su okviri podržani?

Po čemu se ovo razlikuje od VPS hostinga?

Postoji li ograničenje prometa ili naknada za prekoračenje?

Mogu li implementirati privatne GitHub repozitorije?

Postoji li besplatna podrška za migraciju?