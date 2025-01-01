Implementirajte svoju Node.js frontend web aplikaciju

Automatski detektiramo i podržavamo sve glavne moderne frontend frameworkove — React, Next.js, Nuxt.js, Vue.js, Vite, Parcel, Preact, React Router — odmah nakon instalacije (uskoro će biti dodani i drugi podržani frameworkovi). Nije potrebna ručna konfiguracija ili YAML datoteke, samo se povežite s GitHubom ili prenesite ZIP datoteku, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.