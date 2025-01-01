Nuo 7,45 €/mėn. – be papildomų mokesčių

Įdiekite savo „Node.js“ žiniatinklio programėlę

Išsiųskite „React“, „Next.js“, „Vite“ ir kitas žiniatinklio programas per kelias minutes. Jūs kuriate kodą, mes jį paleidžiame. Greitas diegimas, jokių netikėtų sąskaitų, jokių DevOps darbų.

Nemokamas domenas 1 metams Nemokamas verslo el. paštas 1 metams Nemokami valdomi SSL sertifikatai
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Aptarnaujame 1 mln. kūrėjų visame pasaulyje

Visi būtiniausi dalykai. Jokių nesąmonių

Įperkama

Geriausia vertė rinkoje. Viena mėnesinė kaina – jokių netikėtumų.

Visiškai valdomas

Jūs kuriate kodą, mes jį saugome internete. Serveriai ir saugumas – pasirūpinta.

Integruotas našumas

Įskaičiuota „Hostinger“ CDN, WAF ir DDoS apsauga.

Kodas pirmiausia

Diegkite tiesiai iš IDE – VS Code, Cursor, Claude arba bet kurio dirbtinio intelekto asistento.

Integruota galinga ekosistema

Nemokamas domenas ir verslo el. paštas 1 metams, plius nemokami valdomi SSL sertifikatai.

Veikia su jūsų steku

Veikia su „React“, „Next.js“, „Vite“, „Vue.js“ ir kitais. Jokių apribojimų. Kurkite savo kelią.

Įkelkite savo kodą. Mes jį paimsime iš čia.

1. Prijunkite savo projektą

Prijunkite „GitHub“, įkelkite ZIP failą arba diegkite iš dirbtinio intelekto kodo asistento

Jūsų sistema aptinkama automatiškai, tvarkomos kūrimo komandos ir esate pasiruošę išsiųsti.

2. Dislokuoti nedelsiant

Paleiskite savo „Node.js“ žiniatinklio programėlę per kelias sekundes

Serveriai, saugumas ir mastelio keitimas – visa tai aptarnaujama. (Netrukus bus teikiama vidinė pagalba)

3. Valdymas ir mastelio keitimas

Kontroliuokite ir užtikrintai plėskite veiklą

Stebėkite našumą, susiekite domenus ir automatiškai iš naujo diegkite.

Naujas

Diegimas tiesiai iš IDE. Nereikia ataskaitų srities.

„Agentic Deployment“ sujungia jūsų IDE su „Hostinger“ valdoma infrastruktūra, užtikrindama greitą, kodo pagrindu veikiančių programų diegimą – tiesiai iš redaktoriaus arba per „GitHub“, skirtą versijų kontrolei ir komandos bendradarbiavimui.

Paleiskite „Node.js“ žiniatinklio programas, PHP arba „WordPress“ projektus neišeidami iš programavimo proceso.

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirinkite serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintumėte įkėlimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Viena mėnesinė kaina, jokių paslėptų mokesčių

Pradėkite visiškai užtikrintai. Mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija reiškia, kad tai be jokios rizikos.

Cloud Startup

Optimizuota verslo ir el. komercijos svetainėms

Startup
Professional
Enterprise

Resursai

5 Node.js frontend web apps
NAUJIENA
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe talpa
2 000 000 inodes (failai ir katalogai)
100 PHP procesų
100 svetainių
25,99 €71 % NUOLAIDA
7,45  € /mėn.

+ mėn. nemokamai

48 mėn. laikotarpiui. 23.99 €/mėn. pratęsus planą

Nemokamas domenas 1 metams
Neribotas SSL
NEMOKAMAI
7 d. Horizons išbandymas
NEMOKAMAI
El. pašto dėžučių svetainei: 10. Metams nemokamai
NEMOKAMAI
WordPress skirtas valdomas hostingas, WooCommerce ir Node.js frontend programos
CDN įtrauktas
Dedikuotas IP adresas
Prioritetinė pagalba 24/7
NAUJIENA
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Paruoštas DI SEO
Peržiūrėti viską

DUK

Kokios sistemos yra palaikomos?

Kuo tai skiriasi nuo VPS talpinimo?

Ar yra koks nors srauto apribojimas ar viršijimo mokestis?

Ar galiu diegti privačias „GitHub“ saugyklas?

Ar yra nemokama migracijos pagalba?