Tól 3 009 Ft/hó - nincsenek felárak

Node.js frontend webes alkalmazás telepítése

React, Next.js, Vite és más webes alkalmazások percek alatt telepíthetők. Te kódolsz, mi futtatjuk. Gyors telepítések, nincsenek meglepetésszámlák, nulla DevOps.

Ingyenes domain 1 évig Ingyenes üzleti e-mail 1 évig Ingyenesen felügyelt SSL-ek
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Node.js frontend webes alkalmazás telepítése

1 millió fejlesztő támogatása világszerte

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Minden lényeges. Semmi hülyeség

Megfizethető

A legjobb ár-érték arány a piacon. Egy havi díj - nincsenek meglepetések.

Teljes körűen felügyelt

Te kódolsz, mi online tároljuk. A szerverek és a biztonság a te feladatod.

Beépített teljesítmény

Hostinger CDN, WAF és DDoS védelem benne van az árban.

Kód-első

Közvetlenül az IDE-ből telepíthetsz – VS Code, Cursor, Claude vagy bármilyen mesterséges intelligencia asszisztens.

Erős beépített ökoszisztéma

Ingyenes domain és üzleti e-mail 1 évig, valamint ingyenesen felügyelt SSL-ek.

Működik a veremeddel

Működik React, Next.js, Vite, Vue.js és más platformokkal. Nincsenek kötöttségek. Építsd a saját utadat.

Add meg a kódod. Innentől mi intézzük.

1. Csatlakoztassa a projektjét

Csatlakozás a GitHubhoz, ZIP-fájl feltöltése vagy telepítés az AI kódsegédből

A keretrendszer automatikusan felismeri a rendszert, a build parancsok kezelődnek, és máris készen állsz a szállításra.

1. Csatlakoztassa a projektjét

2. Azonnali telepítés

Indítsd el Node.js webes alkalmazásodat másodpercek alatt

Szerverek, biztonság és skálázás – mind gondoskodunk róla. (A háttérrendszer támogatása hamarosan elérhető.)

2. Azonnali telepítés

3. Kezelés és skálázás

Tartsa kézben az irányítást, és bővítse magabiztosan

Teljesítményfigyelés, domainek leképezése és automatikus újratelepítés.

3. Kezelés és skálázás
Új

Közvetlenül az IDE-ből telepíthető. Nincs szükség műszerfalra

Az Agentic Deployment összekapcsolja az IDE-t a Hostinger felügyelt infrastruktúrájával, lehetővé téve a gyors, kódalapú alkalmazástelepítéseket – közvetlenül a szerkesztőből vagy a GitHub-on keresztül a verziókövetés és a csapatmunka érdekében.

Indítson Node.js webes alkalmazásokat, PHP vagy WordPress projekteket anélkül, hogy elhagyná a kódolási folyamatot.

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t a betöltési sebesség növelése érdekében. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában.

Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Egy havi díj, nincsenek rejtett költségek

Kezdje el teljes bizalommal. 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal kockázatmentesen.

Cloud Startup

Üzleti tevékenységre és e-kereskedelemre optimalizálva

Startup
Professional
Enterprise

Erőforrások

5 Node.js frontend web apps
ÚJ
2 CPU mag
3 GB RAM
100 GB NVMe tárhely
2 000 000 inode (fájlok és könyvtárak)
100 PHP háttérfolyamat
100 webhely
10 469 Ft71% KEDVEZMÉNY
3 009  Ft /hó

+ hónap INGYEN

48 hónapos futamidőre. A megújításkor az ár Ft 9679/hó lesz

Ingyenes domain 1 évig
Korlátlan SSL
INGYENES
7 napos Horizons próbaidőszak
INGYENES
10 postafiók webhelyenként – 1 évig ingyen
INGYENES
Felügyelt tárhely WordPress, WooCommerce és Node.js frontend alkalmazásokhoz
CDN-nel együtt
Dedikált IP-cím
Elsőbbségi 24 órás szakértői támogatás
ÚJ
30 napos pénzvisszafizetés
AI SEO-ra hangolva
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

GYIK

Milyen keretrendszerek támogatottak?

Miben különbözik ez a VPS tárhelytől?

Van bármilyen forgalmi korlátozás vagy túllépési díj?

Telepíthetek privát GitHub-tárházakat?

Van ingyenes migrációs támogatás?