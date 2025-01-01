Tól 3 009 Ft/hó - nincsenek felárak
Node.js frontend webes alkalmazás telepítése
React, Next.js, Vite és más webes alkalmazások percek alatt telepíthetők. Te kódolsz, mi futtatjuk. Gyors telepítések, nincsenek meglepetésszámlák, nulla DevOps.
1 millió fejlesztő támogatása világszerte
Minden lényeges. Semmi hülyeség
Megfizethető
A legjobb ár-érték arány a piacon. Egy havi díj - nincsenek meglepetések.
Teljes körűen felügyelt
Te kódolsz, mi online tároljuk. A szerverek és a biztonság a te feladatod.
Beépített teljesítmény
Hostinger CDN, WAF és DDoS védelem benne van az árban.
Kód-első
Közvetlenül az IDE-ből telepíthetsz – VS Code, Cursor, Claude vagy bármilyen mesterséges intelligencia asszisztens.
Erős beépített ökoszisztéma
Ingyenes domain és üzleti e-mail 1 évig, valamint ingyenesen felügyelt SSL-ek.
Működik a veremeddel
Működik React, Next.js, Vite, Vue.js és más platformokkal. Nincsenek kötöttségek. Építsd a saját utadat.
Add meg a kódod. Innentől mi intézzük.
1. Csatlakoztassa a projektjét
Csatlakozás a GitHubhoz, ZIP-fájl feltöltése vagy telepítés az AI kódsegédből
A keretrendszer automatikusan felismeri a rendszert, a build parancsok kezelődnek, és máris készen állsz a szállításra.
2. Azonnali telepítés
Indítsd el Node.js webes alkalmazásodat másodpercek alatt
Szerverek, biztonság és skálázás – mind gondoskodunk róla. (A háttérrendszer támogatása hamarosan elérhető.)
3. Kezelés és skálázás
Tartsa kézben az irányítást, és bővítse magabiztosan
Teljesítményfigyelés, domainek leképezése és automatikus újratelepítés.
Közvetlenül az IDE-ből telepíthető. Nincs szükség műszerfalra
Az Agentic Deployment összekapcsolja az IDE-t a Hostinger felügyelt infrastruktúrájával, lehetővé téve a gyors, kódalapú alkalmazástelepítéseket – közvetlenül a szerkesztőből vagy a GitHub-on keresztül a verziókövetés és a csapatmunka érdekében.
Indítson Node.js webes alkalmazásokat, PHP vagy WordPress projekteket anélkül, hogy elhagyná a kódolási folyamatot.
Ajánlott szerverhely:
Helyi telepítés. Globális elérhetőség
Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t a betöltési sebesség növelése érdekében. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában.
Egy havi díj, nincsenek rejtett költségek
Cloud Startup
Üzleti tevékenységre és e-kereskedelemre optimalizálva
Erőforrások
+ hónap INGYEN
48 hónapos futamidőre. A megújításkor az ár Ft 9679/hó lesz
A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.