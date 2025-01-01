Node.js frontend webes alkalmazás telepítése

Az Agentic Deployment összekapcsolja az IDE-t a Hostinger felügyelt infrastruktúrájával, lehetővé téve a gyors, kódalapú alkalmazástelepítéseket – közvetlenül a szerkesztőből vagy a GitHub-on keresztül a verziókövetés és a csapatmunka érdekében.

Indítson Node.js webes alkalmazásokat, PHP vagy WordPress projekteket anélkül, hogy elhagyná a kódolási folyamatot.