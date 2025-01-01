Da 7,45 €/mese - senza costi aggiuntivi

Distribuisci la tua applicazione web frontend Node.js

Distribuisci React, Next.js, Vite e altre app web in pochi minuti. Tu scrivi il codice, noi lo eseguiamo. Implementazioni rapide, nessuna spesa imprevista, zero DevOps.

Dominio gratuito per 1 anno Email aziendale gratuita per 1 anno SSL gestiti gratuiti
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci la tua applicazione web frontend Node.js

Supportiamo 1 milione di sviluppatori in tutto il mondo

Tutto l'essenziale. Niente sciocchezze.

Conveniente

Il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Un unico prezzo mensile, senza sorprese.

Completamente gestito

Tu scrivi il codice, noi lo teniamo online. Server e sicurezza: ci pensiamo noi.

Prestazioni integrate

Protezione CDN, WAF e DDoS di Hostinger inclusa.

Codice prima di tutto

Distribuisci direttamente dall'IDE: VS Code, Cursor, Claude o qualsiasi assistente AI.

Potente ecosistema integrato

Dominio e posta elettronica aziendale gratuiti per 1 anno, oltre a SSL gestiti gratuiti.

Funziona con il tuo stack

Funziona con React, Next.js, Vite, Vue.js e altri. Nessun vincolo. Costruisci a modo tuo.

Inserisci il tuo codice. Ci pensiamo noi.

Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la spedizione.

Server, sicurezza e scalabilità: tutto sotto controllo. (Supporto backend in arrivo a breve)

Monitora le prestazioni, mappa i domini e ridistribuisci automaticamente.

Nuovo

Distribuisci direttamente dall'IDE. Non è necessaria alcuna dashboard.

Agentic Deployment collega il tuo IDE all'infrastruttura gestita di Hostinger, consentendo distribuzioni di app rapide e basate sul codice, direttamente dal tuo editor o tramite GitHub per il controllo delle versioni e la collaborazione di gruppo.

Avvia app web Node.js, progetti PHP o WordPress senza uscire dal tuo flusso di codifica.

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.

Distribuzione locale. Portata globale

Un prezzo mensile, senza costi nascosti

Inizia in tutta sicurezza. La nostra garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni significa che non ci sono rischi.

Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Domande frequenti

