Từ 166.900 VNĐ/th - không có thêm phí

Triển khai ứng dụng web frontend Node.js của bạn

Vận chuyển React, Next.js, Vite và các ứng dụng web khác chỉ trong vài phút. Bạn viết code, chúng tôi chạy. Triển khai nhanh chóng, không phát sinh chi phí, không cần DevOps.

Tên miền miễn phí trong 1 năm Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm SSL được quản lý miễn phí
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Cung cấp năng lượng cho 1 triệu nhà phát triển trên toàn thế giới

Tất cả những điều cần thiết. Không có gì vô nghĩa

Có thể chi trả

Giá trị tốt nhất trên thị trường. Giá một tháng - không có bất ngờ.

Được quản lý hoàn toàn

Bạn viết mã, chúng tôi lưu trữ trực tuyến. Máy chủ và bảo mật — được xử lý.

Hiệu suất tích hợp

Bao gồm bảo vệ CDN, WAF và DDoS của Hostinger.

Mã đầu tiên

Triển khai trực tiếp từ IDE - VS Code, Cursor, Claude hoặc bất kỳ trợ lý AI nào.

Hệ sinh thái mạnh mẽ tích hợp sẵn

Miễn phí tên miền và email doanh nghiệp trong 1 năm, cùng với SSL được quản lý miễn phí.

Hoạt động với ngăn xếp của bạn

Tương thích với React, Next.js, Vite, Vue.js và các công cụ khác. Không bị giới hạn. Tự do phát triển theo cách của bạn.

Đẩy mã của bạn. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải lên tệp ZIP hoặc triển khai từ trợ lý mã AI

Khung của bạn sẽ được tự động phát hiện, lệnh xây dựng sẽ được xử lý và bạn đã sẵn sàng để triển khai.

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web Node.js của bạn trong vài giây

Máy chủ, bảo mật và khả năng mở rộng — tất cả đều được xử lý. (Sắp có hỗ trợ phần phụ trợ)

3. Quản lý và mở rộng quy mô

Giữ quyền kiểm soát và mở rộng quy mô một cách tự tin

Theo dõi hiệu suất, lập bản đồ miền và triển khai lại tự động.

Mới

Triển khai trực tiếp từ IDE. Không cần bảng điều khiển

Agentic Deployment kết nối IDE của bạn với cơ sở hạ tầng được Hostinger quản lý, cho phép triển khai ứng dụng nhanh chóng, ưu tiên mã nguồn — trực tiếp từ trình soạn thảo hoặc thông qua GitHub để kiểm soát phiên bản và cộng tác nhóm.

Khởi chạy ứng dụng web Node.js, dự án PHP hoặc WordPress mà không cần rời khỏi quy trình viết mã của bạn.

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Triển khai tại địa phương. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với đối tượng của bạn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.

Triển khai tại địa phương. Phạm vi toàn cầu

Một mức giá hàng tháng, không có phí ẩn

Hãy bắt đầu một cách hoàn toàn tự tin. Chính sách hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi đảm bảo bạn không phải lo lắng về rủi ro.

Cloud Startup

Tối ưu hóa cho trang web kinh doanh và thương mại điện tử

Startup
Professional
Enterprise

Tài nguyên

5 Node.js frontend web apps
MỚI
2 nhân CPU
3 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe
2 000 000 inode (tệp và thư mục)
100 tác vụ PHP
100 trang web
514.900 VNĐGIẢM 68%
166.900  VNĐ /th

+ tháng miễn phí

Đối với kỳ hạn 48 tháng. 483900 VNĐ/tháng khi bạn gia hạn

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Không giới hạn SSL
MIỄN PHÍ
Dùng thử Horizons trong 7 ngày
MIỄN PHÍ
10 hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
MIỄN PHÍ
Managed hosting cho ứng dụng giao diện người dùng WordPress, WooCommerce và Node.js
Đã bao gồm CDN
Địa chỉ IP riêng
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
MỚI
30 Ngày Đảm bảo Hoàn phí
AI SEO sẵn sàng
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

