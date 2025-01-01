Fra kr 89,99/mnd - ingen ekstra gebyrer
Distribuer Node.js frontend-webappen din
Send React, Next.js, Vite og andre webapper på få minutter. Du koder, vi kjører det. Rask utrulling, ingen overraskende regninger, null DevOps.
Styrer 1 million utviklere over hele verden
Alt det viktigste. Ikke noe tull.
Rimelig
Markedets beste verdi. Én månedspris – ingen overraskelser.
Fullt administrert
Du koder, vi holder det på nett. Servere og sikkerhet – håndtert.
Innebygd ytelse
Hostinger CDN-, WAF- og DDoS-beskyttelse inkludert.
Kode først
Implementer direkte fra IDE – VS Code, Cursor, Claude eller en hvilken som helst AI-assistent.
Kraftig økosystem innebygd
Gratis domene og bedrifts-e-post i 1 år, pluss gratis administrerte SSL-er.
Fungerer med stakken din
Fungerer med React, Next.js, Vite, Vue.js og andre. Ingen bindinger. Bygg på din måte.
Send inn koden din. Vi tar det videre herfra
1. Koble prosjektet ditt
Koble til GitHub, last opp en postnummer eller distribuer fra AI-kodeassistenten
Rammeverket ditt er automatisk oppdaget, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sendes.
2. Implementer umiddelbart
Start Node.js-webappen din på sekunder
Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om. (Backend-støtte kommer snart)
3. Administrer og skaler
Behold kontrollen og skaler med selvtillit
Overvåk ytelse, tilordne domener og distribuer på nytt automatisk.
Implementer direkte fra IDE. Ingen dashbord nødvendig
Agentic Deployment kobler IDE-en din til Hostingers administrerte infrastruktur, noe som muliggjør raske, kode-første appdistribusjoner – direkte fra editoren din eller via GitHub for versjonskontroll og teamsamarbeid.
Start Node.js-nettapper, PHP- eller WordPress-prosjekter uten å forlate kodeflyten din.
Én månedspris, ingen skjulte avgifter
Cloud Startup
Optimalisert for bedrifts- og ecommerce-nettsider
Ressurser
+ måneder gratis
For 48-månedsperiode. kr 289.99/måned når du fornyer
Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.