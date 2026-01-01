Når du kjører OpenClaw på en VPS, holder du AI-agenten din alltid online uten å være avhengig av at din personlige maskin er slått på eller tilkoblet. En VPS isolerer også agenten fra ditt personlige skrivebordsmiljø, noe som er viktig fordi OpenClaw kan få tilgang til filer, nettverk og verktøy. Å plassere den på en dedikert server bidrar til å redusere risikoen samtidig som den gir den kraften og tilkoblingen den trenger. I tillegg gir en VPS deg forutsigbare ressurser og en stabil nettverkstilkobling, noe som forbedrer påliteligheten for langvarige automatiseringer og flerkanalsmeldinger.