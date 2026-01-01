Opptil 67% rabatt på

OpenClaw-hosting

Implementer OpenClaw på sekunder

1-klikks oppsett
AI-kreditter forhåndskonfigurert
2x bonus på AI-kreditter
Databeskyttelse og suverenitet
kr  60,99 /mnd
30-dagers pengene-tilbake-garanti
åpen klo

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

64% AVSLAG
KVM 1
kr  60,99 /mnd
Fornyes ved kr 120,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
61% AVSLAG
KVM 2
kr  84,99 /mnd
Fornyes ved kr 156,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
67% AVSLAG
KVM 4
kr  120,99 /mnd
Fornyes ved kr 300,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
67% AVSLAG
KVM 8
kr  240,99 /mnd
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
Hver plan har alt du trenger og mer

AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
Datasentre over hele verden
Gratis ukentlige sikkerhetskopier
Brannmuradministrasjon
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
AI-assistent drevet av MCP
Gratis .cloud-domene i 1 år
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

OpenClaw AI-automatisering er forhåndskonfigurert for deg

OpenClaw er en velprøvd, åpen kildekode-AI som fungerer som din egen private assistent. Den jobber døgnet rundt for å chatte og håndtere oppgaver for deg på tvers av favorittplattformene dine, inkludert WhatsApp, Telegram, Slack og mange andre meldingsapper.

Ved å hoste det på en Hostinger VPS får du et kraftig og sikkert hjem for din AI med fullstendig personvern. Det er helt problemfritt: vårt 1-klikks oppsett håndterer installasjonen, og AI-kredittene dine er forhåndskonfigurert slik at du kan begynne å jobbe med en gang.
åpen klo

Kjør OpenClaw VPS-hosting for å drive autonome AI-arbeidsflyter

Host OpenClaw på en privat VPS for en assistent som alltid er på. Den forblir sikker samtidig som den automatiserer dine daglige arbeidsflyter, administrerer meldinger og tar seg av gjøremålslisten din for deg.

1-klikks distribusjon

Hopp over den tekniske hodepinen. Start din private AI på sekunder med en forhåndsinstallert mal. Ingen koding eller kompleks serverkonfigurasjon kreves – bare klikk og start.

åpen klo

Forhåndsintegrerte AI-kreditter

Glem API-brølet. AI-kredittene dine kobles automatisk til og er klare rett ut av esken. Ingen tredjepartskontoer eller manuelle nøkler er nødvendig – bare umiddelbar automatisering.

åpen klo

Alltid på-på-pålitelighet

Hold assistenten din i gang døgnet rundt. AI-en din forblir aktiv på en privat VPS for å håndtere potensielle kunder og administrere oppgaver selv når datamaskinen din er frakoblet.

åpen klo

Lokal utvikling. Global rekkevidde.

Øk lastehastigheten ved å velge en serverplassering som er så nær målgruppen din som mulig. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.

Image

OpenClaw-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Den fungerer rett og slett alltid. Den er alltid rask og stabil. Aldri nede, krasjer aldri.

Martin K
Martin K

Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.

Jobb smartere med Kodee

Kodee – din vennlige AI-assistent – er her for å hjelpe deg med alle VPS-relaterte spørsmål.

AI-agenten er alltid på og tilgjengelig uten ekstra kostnad, og hjelper med alle VPS-administrasjonsoppgaver. Enten du retter en feil, oppdaterer brannmuren eller administrerer data, forenkler AI-agenten prosessen og sparer deg tid ved å gjøre enkle meldinger om til pålitelig serverdrift.
åpen klo

30 dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår angrerett for detaljer.

Hva er OpenClaw, og hva kan jeg bruke det til på en VPS?

Hva er OpenClaw, og hva kan jeg bruke det til på en VPS?

Hvorfor bør jeg kjøre OpenClaw på en VPS i stedet for min egen datamaskin?

Hvor mye kontroll og tilpasning får jeg når jeg hoster OpenClaw på en VPS?

Hvordan påvirker en VPS OpenClaws ytelse, skalerbarhet og pålitelighet?

Hvem passer OpenClaw VPS-hosting best for?

