Η εκτέλεση του OpenClaw σε ένα VPS διατηρεί τον AI agent σας πάντα online χωρίς να εξαρτάται από την ενεργοποίηση ή τη σύνδεση του προσωπικού σας υπολογιστή. Ένα VPS απομονώνει επίσης τον agent από το προσωπικό σας περιβάλλον επιφάνειας εργασίας, κάτι που είναι σημαντικό επειδή το OpenClaw μπορεί να έχει πρόσβαση σε αρχεία, δίκτυα και εργαλεία. Η τοποθέτησή του σε έναν αποκλειστικό διακομιστή βοηθά στη μείωση του κινδύνου, ενώ παράλληλα του παρέχει την ισχύ και τη συνδεσιμότητα που χρειάζεται. Επιπλέον, ένα VPS σας παρέχει προβλέψιμους πόρους και μια σταθερή σύνδεση δικτύου, η οποία βελτιώνει την αξιοπιστία για μακροχρόνιους αυτοματισμούς και ανταλλαγή μηνυμάτων πολλαπλών καναλιών.