Έκπτωση έως 67% στη

OpenClaw Hosting

Αναπτύξτε το OpenClaw σε δευτερόλεπτα

Ρύθμιση με 1 κλικ
Πιστώσεις τεχνητής νοημοσύνης προρυθμισμένες
2x μπόνους πιστώσεων Τεχνητής Νοημοσύνης
Απόρρητο και κυριαρχία δεδομένων
4,99  € /μήνα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
ανοιχτό νύχι

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

64% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 1
4,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 9,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
61% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 2
6,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 12,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
67% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 4
9,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 24,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
67% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 8
19,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 49,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
64% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 1
4,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 9,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
61% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 2
6,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 12,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
67% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 4
9,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 24,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
67% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 8
19,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 49,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
Διαχείριση τείχους προστασίας
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Βοηθός AI με την υποστήριξη του MCP
Δωρεάν domain .cloud για 1 έτος
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
Διαχείριση τείχους προστασίας
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Βοηθός AI με την υποστήριξη του MCP
Δωρεάν domain .cloud για 1 έτος

Όλα τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει τη συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας.

Ο αυτοματισμός AI του OpenClaw είναι προρυθμισμένος για εσάς

Το OpenClaw είναι μια δοκιμασμένη, ανοιχτού κώδικα τεχνητή νοημοσύνη που λειτουργεί ως ο δικός σας ιδιωτικός βοηθός. Λειτουργεί 24/7 για να συνομιλεί και να χειρίζεται εργασίες για εσάς στις αγαπημένες σας πλατφόρμες, όπως το WhatsApp, το Telegram, το Slack και πολλές άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Φιλοξενώντας το σε ένα Hostinger VPS, αποκτάτε ένα ισχυρό, ασφαλές σπίτι για την Τεχνητή Νοημοσύνη σας με απόλυτη ιδιωτικότητα. Είναι εντελώς χωρίς προβλήματα: η εγκατάσταση με 1 κλικ χειρίζεται την εγκατάσταση και οι μονάδες AI σας είναι προρυθμισμένες, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε αμέσως.
ανοιχτό νύχι

Εκτελέστε φιλοξενία OpenClaw VPS για να τροφοδοτήσετε αυτόνομες ροές εργασίας τεχνητής νοημοσύνης

Φιλοξενήστε το OpenClaw σε ένα ιδιωτικό VPS για έναν βοηθό που είναι πάντα ενεργός. Παραμένει ασφαλές, ενώ αυτοματοποιεί τις καθημερινές σας ροές εργασίας, διαχειρίζεται μηνύματα και διεκπεραιώνει τη λίστα υποχρεώσεών σας.

Ανάπτυξη με 1 κλικ

Ξεχάστε τον τεχνικό πονοκέφαλο. Ξεκινήστε την ιδιωτική σας τεχνητή νοημοσύνη σε δευτερόλεπτα με ένα προεγκατεστημένο πρότυπο. Δεν απαιτείται κωδικοποίηση ή πολύπλοκη διαμόρφωση διακομιστή—απλώς κάντε κλικ και ξεκινήστε.

ανοιχτό νύχι

Πιστώσεις προ-ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης

Ξεχάστε την ταλαιπωρία του API. Οι μονάδες AI συνδέονται αυτόματα και είναι έτοιμες αμέσως μόλις τις χρησιμοποιήσετε. Δεν απαιτούνται λογαριασμοί τρίτων ή χειροκίνητα κλειδιά—μόνο άμεσος αυτοματισμός.

ανοιχτό νύχι

Πάντα σε λειτουργία αξιοπιστία

Διατηρήστε τον βοηθό σας σε λειτουργία 24/7. Η τεχνητή νοημοσύνη σας παραμένει ενεργή σε ένα ιδιωτικό VPS για να χειρίζεται υποψήφιους πελάτες και να διαχειρίζεται εργασίες ακόμα και όταν ο υπολογιστής σας είναι εκτός σύνδεσης.

ανοιχτό νύχι

Ανάπτυξη με 1 κλικ

Ξεχάστε τον τεχνικό πονοκέφαλο. Ξεκινήστε την ιδιωτική σας τεχνητή νοημοσύνη σε δευτερόλεπτα με ένα προεγκατεστημένο πρότυπο. Δεν απαιτείται κωδικοποίηση ή πολύπλοκη διαμόρφωση διακομιστή—απλώς κάντε κλικ και ξεκινήστε.

ανοιχτό νύχι

Πιστώσεις προ-ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης

Ξεχάστε την ταλαιπωρία του API. Οι μονάδες AI συνδέονται αυτόματα και είναι έτοιμες αμέσως μόλις τις χρησιμοποιήσετε. Δεν απαιτούνται λογαριασμοί τρίτων ή χειροκίνητα κλειδιά—μόνο άμεσος αυτοματισμός.

ανοιχτό νύχι

Πάντα σε λειτουργία αξιοπιστία

Διατηρήστε τον βοηθό σας σε λειτουργία 24/7. Η τεχνητή νοημοσύνη σας παραμένει ενεργή σε ένα ιδιωτικό VPS για να χειρίζεται υποψήφιους πελάτες και να διαχειρίζεται εργασίες ακόμα και όταν ο υπολογιστής σας είναι εκτός σύνδεσης.

ανοιχτό νύχι

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια

Αυξήστε την ταχύτητα φόρτωσης επιλέγοντας μια τοποθεσία διακομιστή που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κοινό σας. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Image

Φιλοξενία OpenClaw στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και οι υπηρεσίες VPS είναι φοβερές, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία VPS hosting που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετικό portal που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Απλά άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εργαστείτε πιο έξυπνα με το Kodee

Το Kodee – ο φιλικός βοηθός σας στην Τεχνητή Νοημοσύνη – είναι εδώ για να σας βοηθήσει με οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το VPS.

Ο παράγοντας AI είναι πάντα ενεργός και διαθέσιμος χωρίς επιπλέον κόστος, βοηθώντας σε όλες τις εργασίες διαχείρισης VPS. Είτε διορθώνετε ένα σφάλμα, ενημερώνετε το τείχος προστασίας σας είτε διαχειρίζεστε δεδομένα, ο παράγοντας AI απλοποιεί τη διαδικασία και σας εξοικονομεί χρόνο μετατρέποντας απλές προτροπές σε αξιόπιστες λειτουργίες διακομιστή.
ανοιχτό νύχι

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Τι είναι το OpenClaw και σε τι μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε ένα VPS;

Τι είναι το OpenClaw και σε τι μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε ένα VPS;

Γιατί να χρησιμοποιήσω το OpenClaw σε ένα VPS αντί για τον δικό μου υπολογιστή;

Πόσο έλεγχο και προσαρμογή έχω όταν φιλοξενώ το OpenClaw σε ένα VPS;

Πώς επηρεάζει ένα VPS την απόδοση, την επεκτασιμότητα και την αξιοπιστία του OpenClaw;

Σε ποιον ταιριάζει καλύτερα η φιλοξενία VPS του OpenClaw;

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.