64 % PIGIAU
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mėn.
Riboto laiko pasiūlymas
Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
61 % PIGIAU
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mėn.
Riboto laiko pasiūlymas
Pratęsiama 2 metams už 12,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
67 % PIGIAU
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mėn.
Riboto laiko pasiūlymas
Pratęsiama 2 metams už 24,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
67 % PIGIAU
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mėn.
Riboto laiko pasiūlymas
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamos savaitinės duomenų kopijos
Ugniasienės valdymas
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
DI asistentas, valdomas MCP
Nemokamas .cloud domenas 1 metams
Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio mokestis nurodo bendrą plano kainą, padalytą iš plano mėnesių skaičiaus.

„OpenClaw“ dirbtinio intelekto automatizavimas yra iš anksto sukonfigūruotas jums

„OpenClaw“ yra patikrinta, atvirojo kodo dirbtinio intelekto platforma, veikianti kaip jūsų asmeninis asistentas. Ji veikia visą parą, kalbėdamasi ir atlikdama užduotis už jus jūsų mėgstamose platformose, įskaitant „WhatsApp“, „Telegram“, „Slack“ ir daugelį kitų susirašinėjimo programėlių.

Talpindami jį „Hostinger“ VPS serveryje, gausite galingus, saugius namus savo dirbtiniam intelektui ir visišką privatumą. Tai visiškai be rūpesčių: diegimas atliekamas vienu spustelėjimu, o jūsų dirbtinio intelekto kreditai yra iš anksto sukonfigūruoti, kad galėtumėte pradėti dirbti iš karto.
atviru nagu

Paleiskite „OpenClaw VPS“ talpinimą, kad galėtumėte valdyti autonominius dirbtinio intelekto darbo eigą

Talpinkite „OpenClaw“ privačiame VPS serveryje, kad turėtumėte nuolat pasiekiamą asistentą. Jis išlieka saugus, automatizuodamas jūsų kasdienius darbo eigą, tvarkydamas žinutes ir atlikdamas jūsų darbų sąrašą.

Diegimas vienu spustelėjimu

Atsikratykite techninių rūpesčių. Paleiskite savo asmeninį dirbtinį intelektą per kelias sekundes naudodami iš anksto įdiegtą šabloną. Nereikia jokio programavimo ar sudėtingos serverio konfigūracijos – tiesiog spustelėkite ir pradėkite.

atviru nagu

Iš anksto integruoti dirbtinio intelekto kreditai

Pamirškite API rūpesčius. Jūsų dirbtinio intelekto kreditai yra automatiškai susieti ir paruošti naudoti iš karto. Nereikia jokių trečiųjų šalių paskyrų ar rankinių raktų – tik momentinis automatizavimas.

atviru nagu

Visada veikiantis patikimumas

Pasirūpinkite, kad jūsų asistentas dirbtų visą parą. Jūsų dirbtinis intelektas išlieka aktyvus privačiame VPS, kad galėtų tvarkyti potencialius klientus ir valdyti užduotis net tada, kai jūsų kompiuteris neprijungtas prie interneto.

atviru nagu

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinė plėtra. Pasaulinis mastas.

Padidinkite įkėlimo greitį pasirinkdami serverio vietą kuo arčiau jūsų auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.

Image

„OpenClaw“ priegloba, kuria galite pasikliauti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Išreiškiu didelį dėkingumą Hostinger VPS hostingui! Jų veikimo laikas aukščiausio lygio, todėl mano svetainė visada veikia sklandžiai. Kai tik man prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda reaguodavo greitai, profesionaliai ir paslaugiai.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau radau VPS hostingo kompaniją, kuri viską daro teisingai! Tinkamai parinktos kainos. Puikus portalas, kuris gerbia savo naudotojų laiką. Lengvos atsarginės kopijos. Paslaugus aptarnavimas. Patikimumas. Solidi įmonė!

Omkar
Omkar

Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.

Sylvain
Sylvain

Labai dėkoju Karlai, kuri padėjo man į Hostinger VPS pridėti N8N atnaujinimą. Karla, dar kartą ačiū už profesionalią pagalbą.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS serveriai yra absoliučiai išskirtiniai. Jie tiesiog visada veikia – visada greiti ir stabilūs. Niekada nekyla problemų.

Martin K
Martin K

Kompanijai sekasi puikiai, esu labai patenkintas paslaugomis, kuriomis naudojuosi. Pigiau nei pas konkurentus – kokybiškas VPS paslaugas gaunu už labai gerą kainą.

Dirbkite išmaniau su „Kodee“

„Kodee“ – jūsų draugiškas dirbtinio intelekto asistentas – pasiruošęs padėti jums atsakyti į visus su VPS susijusius klausimus.

Dirbtinio intelekto agentas visada įjungtas ir pasiekiamas be papildomo mokesčio, padėdamas atlikti visas VPS valdymo užduotis. Nesvarbu, ar taisote klaidą, atnaujinate užkardą, ar tvarkote duomenis, dirbtinio intelekto agentas supaprastina procesą ir taupo jūsų laiką, paversdamas paprastus raginimus patikimomis serverio operacijomis.
atviru nagu

30 d. pinigų grąžinimo garantija

Su mūsų 30 d. pinigų grąžinimo garantija išbandyk be jokios rizikos. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Kas yra „OpenClaw“ ir kam galiu jį naudoti VPS serveryje?

Kas yra „OpenClaw“ ir kam galiu jį naudoti VPS serveryje?

Kodėl turėčiau paleisti „OpenClaw“ VPS serveryje, o ne savo kompiuteryje?

Kiek kontrolės ir pritaikymo galimybių gaunu talpindamas „OpenClaw“ VPS serveryje?

Kaip VPS veikia „OpenClaw“ našumą, mastelio keitimą ir patikimumą?

Kam labiausiai tinka „OpenClaw“ VPS talpinimas?

