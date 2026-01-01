Un VPS vă permite să alegeți dimensiunile CPU, RAM și spațiului de stocare în funcție de sarcinile de lucru OpenClaw, astfel încât să puteți începe cu resurse mici și să le scalați pe măsură ce automatizările sau numărul de utilizatori conectați cresc. Resursele dedicate și o rețea de centre de date oferă de obicei o latență mai mică pentru API-urile LLM și platformele de mesagerie, ceea ce face ca răspunsurile să fie mai rapide și mai consistente. Cu o configurare corectă, puteți activa, de asemenea, monitorizarea, repornirile automate și copiile de rezervă pe VPS, ceea ce îmbunătățește considerabil fiabilitatea unui agent care este menit să ruleze nesupravegheat non-stop.