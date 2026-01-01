Până la 67% reducere la

Găzduire OpenClaw

Implementează OpenClaw în câteva secunde

Configurare cu un singur clic
Credite AI preconfigurate
Bonus de 2 credite AI
Confidențialitatea datelor și suveranitatea acestora
4,99  € /lună
30 zile garanție necondiționată
gheară deschisă

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

64% REDUCERE
KVM 1
4,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
61% REDUCERE
KVM 2
6,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 12,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
67% REDUCERE
KVM 4
9,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 24,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
67% REDUCERE
KVM 8
19,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
64% REDUCERE
KVM 1
4,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
61% REDUCERE
KVM 2
6,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 12,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
67% REDUCERE
KVM 4
9,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 24,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
67% REDUCERE
KVM 8
19,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Centre de date în întreaga lume
Backup-uri săptămânale gratuite
Gestionarea firewall-ului
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Asistent AI susținut de MCP
Domeniu .cloud gratuit timp de 1 an
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Centre de date în întreaga lume
Backup-uri săptămânale gratuite
Gestionarea firewall-ului
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Asistent AI susținut de MCP
Domeniu .cloud gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Automatizarea OpenClaw AI este preconfigurată pentru tine

OpenClaw este o inteligență artificială open-source, dovedită a fi, care acționează ca propriul tău asistent privat. Funcționează 24/7 pentru a discuta și a gestiona sarcini pentru tine pe platformele tale preferate, inclusiv WhatsApp, Telegram, Slack și multe alte aplicații de mesagerie.

Găzduind serverul pe un VPS Hostinger, beneficiezi de o locație puternică și sigură pentru inteligența artificială, cu confidențialitate totală. Este complet fără probleme: configurarea noastră cu un singur clic se ocupă de instalare, iar creditele tale pentru inteligența artificială sunt preconfigurate, astfel încât să poți începe să lucrezi imediat.
gheară deschisă

Rulează găzduire VPS OpenClaw pentru a alimenta fluxuri de lucru autonome bazate pe inteligență artificială

Găzduiește OpenClaw pe un VPS privat pentru un asistent mereu activ. Rămâne în siguranță în timp ce automatizează fluxurile de lucru zilnice, gestionează mesajele și se ocupă de lista ta de activități.

Implementare cu un singur clic

Scăpați de problemele tehnice. Lansați-vă inteligența artificială privată în câteva secunde cu un șablon preinstalat. Nu este necesară programarea sau configurarea complexă a serverului - trebuie doar să faceți clic și să începeți.

gheară deschisă

Credite IA preintegrate

Uită de bătaia de cap a API-ului. Creditele tale AI sunt conectate automat și gata de utilizare. Nu sunt necesare conturi terțe sau chei manuale - doar automatizare instantanee.

gheară deschisă

Fiabilitate mereu activă

Menține-ți asistentul activ 24/7. Inteligența artificială rămâne activă pe un VPS privat pentru a gestiona clienții potențiali și sarcinile chiar și atunci când computerul este offline.

gheară deschisă

Implementare cu un singur clic

Scăpați de problemele tehnice. Lansați-vă inteligența artificială privată în câteva secunde cu un șablon preinstalat. Nu este necesară programarea sau configurarea complexă a serverului - trebuie doar să faceți clic și să începeți.

gheară deschisă

Credite IA preintegrate

Uită de bătaia de cap a API-ului. Creditele tale AI sunt conectate automat și gata de utilizare. Nu sunt necesare conturi terțe sau chei manuale - doar automatizare instantanee.

gheară deschisă

Fiabilitate mereu activă

Menține-ți asistentul activ 24/7. Inteligența artificială rămâne activă pe un VPS privat pentru a gestiona clienții potențiali și sarcinile chiar și atunci când computerul este offline.

gheară deschisă

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Dezvoltare locală. Acoperire globală

Crește viteza de încărcare alegând o locație a serverului cât mai aproape de publicul tău. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.

Image

Găzduire OpenClaw pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, de la chatul AI și până la chatul cu agenții, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Aa, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

Noel
Noel

În sfârșit o companie de găzduire VPS care-și face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backupuri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

Omkar
Omkar

Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.

Sylvain
Sylvain

Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.

Herriman
Herriman

VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.

Martin K
Martin K

Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

Lucrează mai inteligent cu Kodee

Kodee – asistentul tău prietenos bazat pe inteligență artificială – este aici pentru a te ajuta cu orice întrebări legate de VPS.

Agentul AI este mereu activ și disponibil fără costuri suplimentare, ajutând la toate sarcinile de administrare VPS. Indiferent dacă remediați o eroare, actualizați firewall-ul sau gestionați date, agentul AI simplifică procesul și vă economisește timp transformând solicitările simple în operațiuni fiabile pe server.
gheară deschisă

30 zile garanție necondiționată

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

Google
Evaluare:
4.8/5
1,237
recenzii
HostAdvice
Evaluare:
4.6/5
2,432
recenzii
WpBeginner
Evaluare:
4.7
874
recenzii

Ce este OpenClaw și la ce îl pot folosi pe un VPS?

Ce este OpenClaw și la ce îl pot folosi pe un VPS?

De ce ar trebui să rulez OpenClaw pe un VPS în loc de propriul meu computer?

Cât control și personalizare obțin atunci când găzduiesc OpenClaw pe un VPS?

Cum afectează un VPS performanța, scalabilitatea și fiabilitatea OpenClaw?

Pentru cine este cea mai potrivită găzduirea VPS OpenClaw?

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.