Tot wel 67% korting op

OpenClaw Hosting

Implementeer OpenClaw in seconden

Installatie met één klik
AI-credits vooraf geconfigureerd
2x bonus AI-credits
Gegevensprivacy en -soevereiniteit
€  4,99 /mnd
30-dagen-geld-terug-garantie
openklauw

Ga aan de slag met onze beste deals

64% KORTING
KVM 1
€  13,99
€  4,99 /mnd
Tijdelijke aanbieding
Wordt verlengd voor €9,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
€  17,99
€  6,99 /mnd
Tijdelijke aanbieding
Wordt verlengd voor €12,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
€  29,99
€  9,99 /mnd
Tijdelijke aanbieding
Wordt verlengd voor €24,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
€  59,99
€  19,99 /mnd
Tijdelijke aanbieding
Wordt verlengd voor €49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
Datacenters wereldwijd
Gratis wekelijkse back-ups
Firewallbeheer
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis .cloud domein voor 1 jaar
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

OpenClaw AI-automatisering is al voor u geconfigureerd.

OpenClaw is een bewezen, open-source AI die fungeert als je eigen persoonlijke assistent. Het werkt 24/7 om met je te chatten en taken uit te voeren op je favoriete platforms, waaronder WhatsApp, Telegram, Slack en vele andere berichtenapps.

Door uw AI te hosten op een Hostinger VPS, krijgt u een krachtige, veilige omgeving met volledige privacy. Het is volledig probleemloos: onze installatie met één klik regelt de installatie en uw AI-credits zijn vooraf geconfigureerd, zodat u direct aan de slag kunt.
openklauw

Gebruik OpenClaw VPS-hosting om autonome AI-workflows mogelijk te maken.

Host OpenClaw op een privé-VPS voor een altijd beschikbare assistent. Het systeem blijft veilig terwijl het uw dagelijkse workflows automatiseert, berichten beheert en uw takenlijst voor u afhandelt.

Implementatie met één klik

Bespaar uzelf de technische rompslomp. Start uw eigen AI binnen enkele seconden met een vooraf geïnstalleerde sjabloon. Geen programmeerkennis of complexe serverconfiguratie nodig: gewoon klikken en beginnen.

openklauw

Vooraf geïntegreerde AI-credits

Vergeet het gedoe met API's. Je AI-credits worden automatisch gekoppeld en zijn direct klaar voor gebruik. Geen accounts van derden of handmatige sleutels nodig – gewoon directe automatisering.

openklauw

Altijd beschikbare betrouwbaarheid

Zorg dat uw assistent 24/7 aan het werk blijft. Uw AI blijft actief op een privé-VPS om leads af te handelen en taken te beheren, zelfs wanneer uw computer offline is.

openklauw

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Lokale ontwikkeling. Wereldwijd bereik.

Verbeter de laadsnelheid door een serverlocatie te kiezen die zo dicht mogelijk bij uw publiek is. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.

Image

OpenClaw hosting waarop u kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

Werk slimmer met Kodee.

Kodee – uw vriendelijke AI-assistent – staat klaar om u te helpen met al uw vragen over VPS.

De AI-agent is altijd actief en beschikbaar zonder extra kosten, en helpt bij alle VPS-beheertaken. Of u nu een fout herstelt, uw firewall bijwerkt of gegevens beheert, de AI-agent vereenvoudigt het proces en bespaart u tijd door eenvoudige prompts om te zetten in betrouwbare serverbewerkingen.
openklauw

30-dagen-geld-terug-garantie

Probeer het risicovrij met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons terugbetalingsbeleid voor meer details.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

