Het is heel eenvoudig. Gebruik onze premium domeinchecker om te zien of uw gewenste naam beschikbaar is. Zodra u de beste voor uw bedrijf hebt gevonden, kiest u uw domeinextensie en volgt u de stappen om deze te registreren.

Houd er rekening mee dat u snel moet handelen, want domeinnamen kunnen snel bezet zijn – en als ze uw merk weerspiegelen, wilt u ze claimen voordat een concurrent ze in handen krijgt.