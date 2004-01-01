ブランドオーナー、企業、ドメイン投資家（ドメインを資産として保有し、利益を得るために転売する人）は、通常、プレミアムドメインを購入します。

プレミアムドメインを購入すると、ドメインを使用、管理、または転売する完全な権利が得られます。ただし、ドメインは毎年更新する必要があることにご注意ください。ドメインの失効を防ぐには、自動更新を有効にするか、長期プランを選択することをお勧めします。