.lv
14,99  €14,99  €
.com
16,99  €2,99  €
.shop
32,99  €0,99  €
.pro
26,99  €2,99  €
.net
16,99  €11,99  €
.xyz
13,99  €1,99  €
Premium domēnu galvenās iezīmes

Augsta vērtība

Augstā pieprasījuma dēļ premium domēniem ir lielāka vērtība nekā standarta adresēm.

Zīmolam piemērots

Premium domēni palielina uzticamību un var palīdzēt jūsu zīmolam izcelties.

Atslēgvārdiem bagāts

Tie ietver atbilstošus atslēgvārdus daudzām nozarēm, tādējādi uzlabojot SEO.

Neaizmirstams

Premium domēni ir īsi un kodolīgi.

Sāciet gudrāk, izvēloties pareizo domēna vārdu.

Kur sākas labākie zīmoli

Augstākās kvalitātes domēns stiprina jūsu uzņēmuma klātbūtni tiešsaistē.

Ātri iegūstiet uzticību tiešsaistē

Premium domēni klientiem izskatās eleganti, profesionāli un uzticami.

Piesaistīt vairāk apmeklētāju

Ar atslēgvārdiem bagātu domēnu jūsu vietne meklēšanas rezultātos ieņems augstāku vietu.
Pieprasiet savu premium domēnu dažu minūšu laikā

Pārbaudiet, vai jūsu premium domēns ir pieejams, izmantojot mūsu ātro meklēšanas rīku.
Izvēlieties savu domēnu.
Izvēlieties paplašinājumu.
Dodieties uz norēķinu lapu.
Kā izveidot perfektu premium domēna vārdu

Īsi izrunājiet

Domēna nosaukumam izmantojiet 1–3 vārdus, kurus ir viegli atcerēties.

Izmantojiet pazīstamus vārdus

Izvēlieties vārdus, kurus cilvēki zina un var viegli uzrakstīt.

Esam nonākuši pie lietas būtības

Izlaidiet ciparus, defises vai jebko citu, kas apgrūtina jūsu domēna vārda rakstīšanu.

Domājiet ilgtermiņā

Atcerieties, ka premium domēns ir ieguldījums.

Izmantojiet atslēgvārdus

Izvēlieties populārus vai atbilstošus atslēgvārdus, lai palīdzētu cilvēkiem jūs atrast.

Iegūsti savu zīmolu

Iekļaujiet sava zīmola nosaukumu savā domēnā.

Iepazīstieties ar mūsu premium domēnu paplašinājumu sarakstu

.com

.io

.me

.org

.shop

.site

.space

.store

.tech

.xyz

.club

.es

.info

.net

.online

.us

