גלו דומיינים פרימיום למכירה
הכינו את עצמכם להצלחה עם שם דומיין פרימיום. גלו ורשמו את שלכם עוד היום.
.com66.99 ₪9.99 ₪
.online129.99 ₪11.99 ₪
.shop129.99 ₪3.99 ₪
.pro107.99 ₪11.99 ₪
.net66.99 ₪44.99 ₪
.xyz51.99 ₪7.99 ₪
*שנה ראשונה עם רישום של שנתיים או יותר
הגנת פרטיות WHOIS בחינם כלולה בכל רישום דומיין זכאי.
מאפיינים עיקריים של דומיינים פרימיום
ערך גבוה
בשל הביקוש הגבוה, לדומיינים פרימיום יש ערך רב יותר מכתובות רגילות.
ניתן למיתוג
דומיינים פרימיום מגבירים את האמינות ויכולים לעזור למותג שלכם לבלוט.
עשיר במילות מפתח
הם כוללים מילות מפתח רלוונטיות לתעשיות רבות, מה שמשפר את קידום האתר (SEO).
בלתי נשכח
דומיינים פרימיום הם קצרים ותמציתיים.
למה העסק שלך ראוי לדומיין פרימיום
השיקו בצורה חכמה יותר על ידי התחלה עם שם הדומיין הנכון.
המקום שבו מתחילים המותגים הטובים ביותר
דומיין פרימיום מחזק את הנוכחות המקוונת של העסק שלך.
צברו אמון במהירות באינטרנט
דומיינים פרימיום נראים מלוטשים, מקצועיים ואמינים בעיני הלקוחות.
להביא יותר מבקרים
עם דומיין עשיר במילות מפתח, האתר שלך ידורג גבוה יותר בחיפושים.
איך ליצור את שם הדומיין המושלם
שמור על זה קצר
השתמשו ב-1-3 מילים עבור תחום שקל לזכור.
השתמשו במילים מוכרות
בחרו מילים שאנשים מכירים ויכולים לאיית בקלות.
להגיע לעיקר
דלג על מספרים, מקפים או כל דבר שמקשה על ההקלדה בדומיין שלך.
תחשבו לטווח ארוך
זכרו, דומיין פרימיום הוא השקעה.
השתמש במילות מפתח
בחרו מילות מפתח פופולריות או רלוונטיות כדי לעזור לאנשים למצוא אתכם.
הבעלים של המותג שלך
כלול את שם המותג שלך בדומיין שלך.
שאלות נפוצות על דומיינים פרימיום
קראו תשובות לשאלות נפוצות בנוגע לשמות הדומיין הפרימיום שלנו.