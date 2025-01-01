Για πολλές επιχειρήσεις, ναι.

Τα premium domain είναι ιδανικά αν ενδιαφέρεστε σοβαρά να χτίσετε μια ισχυρή επωνυμία, να βελτιώσετε το SEO και να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πελατών. Είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για μακροπρόθεσμα έργα ή αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, αν μόλις ξεκινάτε, δοκιμάζετε μια ιδέα ή εργάζεστε με περιορισμένο προϋπολογισμό, ένα τυπικό domain μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή. Και τα καλά νέα; Μπορείτε πάντα να αναβαθμίσετε σε ένα premium domain αργότερα, αν τα σχέδιά σας εξελιχθούν.