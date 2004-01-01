Çok basit. Tercih ettiğiniz adın uygun olup olmadığını görmek için premium alan adı kontrol aracımızı kullanın. İşletmeniz için en uygun olanı bulduktan sonra, alan adı uzantınızı seçin ve kayıt adımlarını izleyin.

Hızlı hareket etmeyi unutmayın, çünkü alan adları kolayca alınabilir ve markanızı yansıtıyorsa, bir rakibinizden önce siz talep etmek isteyeceksiniz.