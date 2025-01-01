Explorează domenii premium de vânzare
Pregătește-te pentru succes cu un nume de domeniu premium. Descoperă-l și înregistrează-l pe al tău astăzi.
Caracteristicile cheie ale domeniilor premium
Valoare mare
Datorită cererii mari, domeniile premium au o valoare mai mare decât adresele standard.
Brandabil
Domeniile premium sporesc credibilitatea și pot ajuta brandul tău să iasă în evidență.
Bogat în cuvinte cheie
Acestea includ cuvinte cheie relevante pentru multe industrii, stimulând SEO.
Memorabil
Domeniile premium sunt scurte și concise.
De ce merită afacerea ta un domeniu premium
Lansează mai inteligent, începând cu numele de domeniu corect.
Unde încep cele mai bune mărci
Câștigă încredere rapid online
Atrage mai mulți vizitatori
Cum să creezi numele de domeniu premium perfect
Fă-o scurtă
Folosește 1-3 cuvinte pentru un domeniu ușor de reținut.
Folosește cuvinte familiare
Alege cuvinte pe care oamenii le cunosc și le pot scrie cu ușurință.
Treci la subiect
Omite numerele, cratimele sau orice altceva care îngreunează tastarea domeniului tău.
Gândește pe termen lung
Nu uita, un domeniu premium este o investiție.
Folosește cuvinte cheie
Alege cuvinte cheie populare sau relevante pentru a ajuta oamenii să te găsească.
Deține-ți propriul brand
Include numele mărcii tale în domeniul tău.