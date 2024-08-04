n8n este un instrument open-source de automatizare a fluxului de lucru care vă permite să conectați toate aplicațiile și datele într-un singur loc, ușor de utilizat și complet personalizabil, fără a fi nevoie de o singură linie de cod.

Cu găzduirea VPS n8n, puteți găzdui n8n în mod autonom și puteți plăti doar pentru VPS. Beneficiați de fluxuri de lucru nelimitate, execuții nelimitate și acces la noduri construite de comunitate - toate acestea menținând configurația complet sigură și gata de scalare.