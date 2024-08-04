Până la 61% reducere la găzduirea self-service n8n
n8n auto-găzduit: Fluxuri de lucru bazate pe inteligență artificială fără cod
Alege cel mai bun plan VPS – găzduire proprie n8n inclusă
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul dumneavoastră.
Conectați fluxurile de lucru. Integrați datele
Automatizare fără cod
Ușor de configurat și gestionat
Alege șablonul potrivit pentru tine: n8n, n8n cu mod de așteptare sau un șablon n8n cu acces la peste 100 de fluxuri de lucru predefinite.
Fluxuri de lucru nelimitate
Cu n8n găzduit în regim self-host, posibilitățile de automatizare sunt nelimitate, așa că poți continua să scalezi.
Primește mai mult, plătește mai puțin
Cu un plan de găzduire VPS, accesează funcțiile n8n și alte beneficii la un cost redus și la o valoare ridicată.
Noduri comunitare personalizate
Obțineți acces la mai multe servicii și instrumente cu noduri personalizate dezvoltate de comunitatea n8n.
Găzduire VPS pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Timpul lor de funcționare este constant de cea mai bună calitate, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul merge perfect și perfect cu Hostinger, robotul de chat bazat pe inteligență artificială și chat uman, dacă inteligența artificială nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul ăla e super rapid, fără suișuri și coborâșuri. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Continuă tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca unele locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Gestionează-ți VPS-ul cu ajutorul inteligenței artificiale
Monitorizați starea de sănătate a serverului n8n
Urmărește performanța VPS-ului tău. Obține detalii despre utilizarea procesorului, memoriei și discului, astfel încât să poți identifica și remedia problemele din timp.
Gestionați setările de securitate
Configurați și actualizați regulile firewall-ului, cheile SSH și DNS-ul invers pentru a vă menține serverul în siguranță, accesibil și gestionat în siguranță.
Gestionarea copiilor de rezervă și a snapshot-urilor
Creați copii de rezervă și instantanee pentru a vă păstra datele în siguranță și restaurați rapid VPS-ul direct din chat.