Ved at køre OpenClaw på en VPS holder du din AI-agent altid online uden at være afhængig af, at din personlige maskine er tændt eller forbundet. En VPS isolerer også agenten fra dit personlige skrivebordsmiljø, hvilket er vigtigt, fordi OpenClaw kan få adgang til filer, netværk og værktøjer. Placering af agenten på en dedikeret server hjælper med at reducere risikoen, samtidig med at den stadig får den nødvendige kraft og forbindelse. Derudover giver en VPS dig forudsigelige ressourcer og en stabil netværksforbindelse, hvilket forbedrer pålideligheden for langvarige automatiseringer og flerkanalsmeddelelser.