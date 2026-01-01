Op til 67% rabat på

OpenClaw Hosting

Implementer OpenClaw på få sekunder

1-kliks opsætning
AI-kreditter forudkonfigurerede
2x AI-kreditbonus
Databeskyttelse og -suverænitet
37,99  kr /md.
30 dages garanteret returret
åben klo

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

64% RABAT
KVM 1
37,99  kr /md.
Fornyes til 74,99 kr/md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
61% RABAT
KVM 2
52,99  kr /md.
Fornyes til 96,99 kr/md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
67% RABAT
KVM 4
74,99  kr /md.
Fornyes til 186,99 kr/md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
67% RABAT
KVM 8
148,99  kr /md.
Fornyes til 372,99 kr/md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
Datacentre i hele verden
Gratis ugentlige sikkerhedskopier
Firewalladministration
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
AI-assistent drevet af MCP
Gratis .cloud-domæne i 1 år
Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pris divideret med antallet af måneder i din pakke.

OpenClaw AI-automatisering er forudkonfigureret til dig

OpenClaw er en gennemprøvet open source AI, der fungerer som din egen private assistent. Den arbejder døgnet rundt for at chatte og håndtere opgaver for dig på tværs af dine yndlingsplatforme, herunder WhatsApp, Telegram, Slack og mange andre beskedapps.

Ved at hoste det på en Hostinger VPS får du et kraftfuldt og sikkert hjem til din AI med total privatliv. Det er fuldstændig problemfrit: vores 1-kliks opsætning håndterer installationen, og dine AI-kreditter er forudkonfigurerede, så du kan begynde at arbejde med det samme.
åben klo

Kør OpenClaw VPS-hosting for at drive autonome AI-arbejdsgange

Host OpenClaw på en privat VPS for en altid aktiv assistent. Den forbliver sikker, mens den automatiserer dine daglige arbejdsgange, administrerer beskeder og klarer din to-do-liste for dig.

1-kliks implementering

Spring over den tekniske hovedpine. Start din private AI på få sekunder med en forudinstalleret skabelon. Ingen kodning eller kompleks serverkonfiguration kræves – bare klik og start.

åben klo

Præintegrerede AI-kreditter

Glem API-besværet. Dine AI-kreditter er automatisk linket og klar til brug. Ingen tredjepartskonti eller manuelle nøgler er nødvendige – kun øjeblikkelig automatisering.

åben klo

Altid aktiv pålidelighed

Hold din assistent i gang døgnet rundt. Din AI forbliver aktiv på en privat VPS for at håndtere kundeemner og administrere opgaver, selv når din computer er offline.

åben klo

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lokal udvikling. Global rækkevidde.

Øg indlæsningshastigheden ved at vælge en serverplacering, der er så tæt som muligt på din målgruppe. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.

Image

OpenClaw-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig glad for Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i top og holder min hjemmeside kørende. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske kundeservice været hurtige, kyndige og meget hjælpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det hårde arbejde 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles bundsolidt.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig, tak igen Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Tjenesten er aldrig nede.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som andre steder, og de har virkelig gode VPS-opsætninger og priser.

Arbejd smartere med Kodee

Kodee – din venlige AI-assistent – er her for at hjælpe dig med alle VPS-relaterede spørgsmål.

AI-agenten er altid aktiv og tilgængelig uden ekstra omkostninger og hjælper med alle VPS-administrationsopgaver. Uanset om du retter en fejl, opdaterer din firewall eller administrerer data, forenkler AI-agenten processen og sparer dig tid ved at forvandle simple prompts til pålidelig serverdrift.
åben klo

