Egy VPS lehetővé teszi, hogy az OpenClaw munkaterheléseihez igazított CPU-t, RAM-ot és tárhelyet válasszon, így kicsiben kezdhet, és az automatizálások vagy a csatlakoztatott felhasználók számának növekedésével növelheti a méretet. A dedikált erőforrások és az adatközpont-hálózat jellemzően alacsonyabb késleltetést biztosít az LLM API-k és az üzenetküldő platformok számára, így a válaszok gyorsabbak és konzisztensebbek. Megfelelő beállítással engedélyezheti a monitorozást, az automatikus újraindításokat és a biztonsági mentéseket a VPS-en, ami jelentősen javítja a megbízhatóságot egy olyan ügynök esetében, amelynek a célja, hogy a nap 24 órájában felügyelet nélkül fusson.