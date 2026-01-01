Хостинг OpenClaw на VPS ідеально підходить для досвідчених користувачів, розробників та невеликих команд, яким потрібен постійний агент штучного інтелекту, який може фактично виконувати завдання, а не лише спілкуватися в чаті. Він чудово підходить для людей, які автоматизують робочі процеси в різних інструментах (наприклад, GitHub, браузери, електронна пошта, бази даних), запускають багатоканальні помічники для своєї команди чи спільноти або експериментують з користувацькими навичками та плагінами. Він також добре підходить для користувачів, які дбають про конфіденційність і віддають перевагу зберіганню даних та облікових даних під власним контролем сервера, а не в повністю керованому середовищі SaaS.