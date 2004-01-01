Jopa 67% alennusta

64 % ALE
KVM 1
4,99  € /kk
Uusitaan hintaan 9,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
61 % ALE
KVM 2
6,99  € /kk
Uusitaan hintaan 12,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
67 % ALE
KVM 4
9,99  € /kk
Uusitaan hintaan 24,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
67 % ALE
KVM 8
19,99  € /kk
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmaiset viikoittaiset varmuuskopiot
Palomuurin hallinta
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
MCP:n tarjoama AI-avustaja
Ilmainen .cloud-domain vuodeksi
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

OpenClaw AI -automaatio on esikonfiguroitu sinulle

OpenClaw on todistetusti toimiva, avoimen lähdekoodin tekoäly, joka toimii omana yksityisenä avustajanasi. Se työskentelee 24/7 keskustellen ja hoitaen tehtäviä puolestasi suosikkialustoillasi, kuten WhatsAppissa, Telegramissa, Slackissa ja monissa muissa viestisovelluksissa.

Hostingerin VPS:llä saat tehokkaan ja turvallisen kodin tekoälyllesi täydellisellä yksityisyydellä. Se on täysin vaivatonta: yhden napsautuksen asennusohjelmamme hoitaa asennuksen ja tekoälykrediittisi on esikonfiguroitu, joten voit aloittaa työskentelyn heti.
avoin kynsi

Käytä OpenClaw VPS -hostingia autonomisten tekoälytyönkulkujen tukemiseksi

Ylläpidä OpenClawia yksityisellä VPS:llä saadaksesi aina käytettävissä olevan avustajan. Se pysyy turvallisena automatisoidessaan päivittäiset työnkulkusi, hallitessaan viestejä ja hoitaessaan tehtävälistasi puolestasi.

Yhden napsautuksen käyttöönotto

Vältä tekninen päänsärky. Käynnistä yksityinen tekoälysi sekunneissa esiasennetulla mallilla. Ei vaadi koodausta tai monimutkaista palvelimen konfigurointia – napsauta vain ja aloita.

avoin kynsi

Esi-integroidut tekoälyhyvitykset

Unohda API-hämmennys. Tekoälykrediittisi linkitetään automaattisesti ja ovat heti käyttövalmiita. Et tarvitse kolmannen osapuolen tilejä tai manuaalisia avaimia – vain välitön automaatio.

avoin kynsi

Aina käytettävissä oleva luotettavuus

Pidä avustajasi töissä 24/7. Tekoälysi pysyy aktiivisena yksityisellä VPS:llä käsitelläkseen liidejä ja hallitakseen tehtäviä, vaikka tietokoneesi olisi offline-tilassa.

avoin kynsi

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Paikallinen kehittämistyö. Globaali kattavuus

Tehosta latausnopeutta valitsemalla palvelimelle sijainti, joka on mahdollisimman lähellä yleisöäsi. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Image

OpenClaw-hosting, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen todella tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Heidän käyttöaikansa on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni toiminnassa sujuvasti. Aina kun olen tarvinnut apua, heidän tekninen tukitiiminsä on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki sujuu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin sekä ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, mikäli AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avustasi N8N-päivityksessä Hostinger VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa. Kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen heidän kauttaan käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja heillä on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

Työskentele fiksummin Kodeen avulla

Kodee – ystävällinen tekoälyavustajasi – on täällä auttaakseen sinua kaikissa VPS:ään liittyvissä kysymyksissä.

Tekoälyagentti on aina käytettävissä ilman lisäkustannuksia ja auttaa kaikissa VPS:n hallintatehtävissä. Olitpa sitten korjaamassa virhettä, päivittämässä palomuuriasi tai hallitsemassa tietoja, tekoälyagentti yksinkertaistaa prosessia ja säästää aikaasi muuttamalla yksinkertaiset kehotteet luotettaviksi palvelintoiminnoiksi.
avoin kynsi

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile riskittä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso yksityiskohdat hyvityskäytännöstämme.

