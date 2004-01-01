OpenClawin käyttäminen virtuaalipalvelimella pitää tekoälyagenttisi aina verkossa ilman, että se on riippuvainen henkilökohtaisen koneesi käynnistämisestä tai yhdistämisestä. VPS myös eristää agentin henkilökohtaisesta työpöytäympäristöstäsi, mikä on tärkeää, koska OpenClaw voi käyttää tiedostoja, verkkoja ja työkaluja. Sen sijoittaminen erilliselle palvelimelle auttaa vähentämään riskejä ja samalla tarjoamaan sille tarvittavan tehon ja liitettävyyden. Lisäksi VPS tarjoaa ennustettavia resursseja ja vakaan verkkoyhteyden, mikä parantaa pitkäaikaisten automaatioiden ja monikanavaisen viestinnän luotettavuutta.