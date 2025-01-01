Από 7,45 €/μήνα - χωρίς επιπλέον χρεώσεις

Αναπτύξτε την εφαρμογή ιστού Node.js frontend

Αποστολή React, Next.js, Vite και άλλων εφαρμογών ιστού σε λίγα λεπτά. Εσείς γράφετε κώδικα, εμείς τον εκτελούμε. Γρήγορη ανάπτυξη, χωρίς εκπληκτικούς λογαριασμούς, μηδενικές απαιτήσεις DevOps.

Δωρεάν domain για 1 έτος Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Ενισχύοντας 1 εκατομμύριο προγραμματιστές παγκοσμίως

Όλα τα απαραίτητα. Τίποτα από τις ανοησίες

Προμηθευτός

Η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στην αγορά. Μία μηνιαία τιμή - χωρίς εκπλήξεις.

Πλήρως διαχειριζόμενο

Εσείς γράφετε κώδικα, εμείς τον διατηρούμε online. Διαχειριζόμαστε τους διακομιστές και την ασφάλεια.

Ενσωματωμένη απόδοση

Περιλαμβάνεται προστασία CDN, WAF και DDoS της Hostinger.

Πρώτα ο κώδικας

Αναπτύξτε απευθείας από το IDE - VS Code, Cursor, Claude ή οποιονδήποτε βοηθό AI.

Ενσωματωμένο ισχυρό οικοσύστημα

Δωρεάν domain και επαγγελματικό email για 1 έτος, καθώς και δωρεάν διαχειριζόμενα SSL.

Λειτουργεί με τη στοίβα σας

Λειτουργεί με React, Next.js, Vite, Vue.js και άλλα. Χωρίς περιορισμούς. Δημιουργήστε το όπως θέλετε.

Εισάγετε τον κώδικά σας. Θα τον πάρουμε εμείς από εδώ.

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, ανεβάστε έναν ταχυδρομικό κώδικα ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI

Το framework σας ανιχνεύεται αυτόματα, οι εντολές δημιουργίας διεκπεραιώνονται και είστε έτοιμοι για αποστολή.

2. Άμεση ανάπτυξη

Εκκινήστε την εφαρμογή ιστού Node.js σε δευτερόλεπτα

Διακομιστές, ασφάλεια και κλιμάκωση — όλα τακτοποιημένα. (Υποστήριξη backend σύντομα)

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακώστε με σιγουριά

Παρακολουθήστε την απόδοση, αντιστοιχίστε τομείς και αναδιατάξτε αυτόματα.

Νέος

Ανάπτυξη απευθείας από το IDE. Δεν απαιτείται πίνακας ελέγχου

Το Agentic Deployment συνδέει το IDE σας με την διαχειριζόμενη υποδομή της Hostinger, επιτρέποντας γρήγορες αναπτύξεις εφαρμογών με προτεραιότητα τον κώδικα — απευθείας από τον επεξεργαστή σας ή μέσω του GitHub για έλεγχο έκδοσης και συνεργασία ομάδας.

Εκκινήστε εφαρμογές ιστού Node.js, έργα PHP ή WordPress χωρίς να εγκαταλείψετε τη ροή προγραμματισμού σας.

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.

Μία μηνιαία τιμή, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Ξεκινήστε με απόλυτη εμπιστοσύνη. Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών σημαίνει ότι είναι χωρίς κίνδυνο.

Cloud Startup

Βελτιστοποιημένο για ιστοσελίδες επιχειρήσεων και ηλεκτρονικού εμπορίου

Startup
Professional
Enterprise

Πόροι

5 Node.js frontend web apps
ΝΕΟ
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
100 GB NVMe αποθηκευτικός χώρος
2 000 000 inodes (αρχεία και κατάλογοι)
100 PHP workers
100 ιστοσελίδες
25,99 €ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 71%
7,45  € /μήνα

+ μήνες ΔΩΡΕΑΝ

Για 48 μήνες. € 23.99/μήνα κατά την ανανέωση

Δωρεάν domain για 1 έτος
Απεριόριστα SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Δοκιμή του Horizons για 7 ημέρες
ΔΩΡΕΑΝ
10 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
ΔΩΡΕΑΝ
Managed hosting για WordPress και WooCommerce
Περιλαμβάνεται CDN
Αποκλειστική διεύθυνση IP
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
ΝΕΟ
30 ημέρες εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων
AI SEO έτοιμο
Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Συχνές ερωτήσεις

Ποια πλαίσια υποστηρίζονται;

Πώς διαφέρει αυτό από τη φιλοξενία VPS;

Υπάρχει κάποιο όριο κυκλοφορίας ή χρέωση υπέρβασης;

Μπορώ να αναπτύξω ιδιωτικά αποθετήρια GitHub;

Υπάρχει δωρεάν υποστήριξη μετεγκατάστασης;