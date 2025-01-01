Розгорніть свій Node.js фронтенд-веб-застосунок

Agentic Deployment підключає ваше IDE до керованої інфраструктури Hostinger, забезпечуючи швидке розгортання додатків з першочерговим написанням коду — безпосередньо з вашого редактора або через GitHub для контролю версій та співпраці в команді.

Запускайте веб-додатки Node.js, проекти PHP або WordPress, не виходячи з процесу написання коду.