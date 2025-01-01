Від 279,00 ₴/міс. - без додаткових комісій

Розгорніть свій Node.js фронтенд-веб-застосунок

Розгортайте React, Next.js, Vite та інші веб-додатки за лічені хвилини. Ви пишете код, ми запускаємо. Швидке розгортання, жодних несподіваних витрат, жодного DevOps.

Безкоштовний домен на 1 рік Безкоштовна бізнес-електронна пошта на 1 рік Безкоштовні керовані SSL-лісти
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Підтримка 1 мільйона розробників по всьому світу

Все найнеобхідніше. Жодної нісенітниці.

Доступний

Найкраще співвідношення ціни та якості на ринку. Одна щомісячна ціна — жодних сюрпризів.

Повністю керований

Ви пишете код, ми підтримуємо його онлайн. Сервери та безпека — ми самі.

Вбудована продуктивність

Включено захист від CDN, WAF та DDoS-атак Hostinger.

Код перш за все

Розгортання безпосередньо з IDE — VS Code, Cursor, Claude або будь-якого помічника штучного інтелекту.

Потужна вбудована екосистема

Безкоштовний домен та бізнес-електронна пошта на 1 рік, а також безкоштовні керовані SSL-ліцензії.

Працює з вашим стеком

Працює з React, Next.js, Vite, Vue.js та іншими. Без обмежень. Створюйте свій власний шлях.

Введіть свій код. Ми візьмемося за це далі.

1. Підключіть свій проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP-архів або розгорніть за допомогою помічника зі штучного інтелекту (AI code assistant)

Ваш фреймворк автоматично визначається, команди збірки обробляються, і ви готові до запуску.

2. Миттєве розгортання

Запустіть свій веб-застосунок Node.js за лічені секунди

Сервери, безпека та масштабування — про все подбали. (Підтримка бекенду буде доступна найближчим часом)

3. Керування та масштабування

Контролюйте та масштабуйтеся з упевненістю

Відстежуйте продуктивність, зіставляйте домени та автоматично повторно розгортайте.

Новий

Розгортання безпосередньо з IDE. Панель інструментів не потрібна.

Agentic Deployment підключає ваше IDE до керованої інфраструктури Hostinger, забезпечуючи швидке розгортання додатків з першочерговим написанням коду — безпосередньо з вашого редактора або через GitHub для контролю версій та співпраці в команді.

Запускайте веб-додатки Node.js, проекти PHP або WordPress, не виходячи з процесу написання коду.

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Локальне розгортання. Глобальний охоплення.

Оберіть розташування сервера або CDN поблизу вашої аудиторії, щоб пришвидшити завантаження. У нас є центри обробки даних та CDN по всьому світу: Північна Америка, Європа, Азія, Південна Америка, Південна Африка та Австралія.

Локальне розгортання. Глобальний охоплення.

Одна щомісячна ціна, без прихованих платежів

Почніть з повною впевненістю. Наша 30-денна гарантія повернення грошей означає, що це без ризику.

Cloud Startup

Оптимізований для бізнесу та ecommerce

Startup
Professional
Enterprise

Ресурси

5 Node.js frontend web apps
НОВИНКА
Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Інодів (файли та каталоги): 2 000 000
PHP Workers: 100
Cайтів: 100
849,00 ₴ЗНИЖКА 67%
279,00  ₴ /міс.

+ міс. безплатно

При підписці на 48 міс. ₴ 799/місю. при продовженні

Безплатний домен на 1 рік
Необмежений SSL
БЕЗПЛАТНО
7-денна пробна версія Horizons
БЕЗПЛАТНО
Поштових скриньок: 10. Безплатно на 1 рік
БЕЗПЛАТНО
Керований хостинг для WordPress, WooCommerce та фронтенду додатків на Node.js
CDN включено
Виділена IP-адреса
Професійна підтримка 24/7
НОВИНКА
Гарантія повернення грошей 30 днів
SEO-інструменти ШІ
Переглянути всі функції

Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Найчастіші запитання

Які фреймворки підтримуються?

Чим це відрізняється від VPS-хостингу?

Чи є обмеження трафіку або плата за перевищення?

Чи можу я розгортати приватні репозиторії GitHub?

Чи є безкоштовна підтримка міграції?