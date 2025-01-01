Від 279,00 ₴/міс. - без додаткових комісій
Розгорніть свій Node.js фронтенд-веб-застосунок
Розгортайте React, Next.js, Vite та інші веб-додатки за лічені хвилини. Ви пишете код, ми запускаємо. Швидке розгортання, жодних несподіваних витрат, жодного DevOps.
Підтримка 1 мільйона розробників по всьому світу
Все найнеобхідніше. Жодної нісенітниці.
Доступний
Найкраще співвідношення ціни та якості на ринку. Одна щомісячна ціна — жодних сюрпризів.
Повністю керований
Ви пишете код, ми підтримуємо його онлайн. Сервери та безпека — ми самі.
Вбудована продуктивність
Включено захист від CDN, WAF та DDoS-атак Hostinger.
Код перш за все
Розгортання безпосередньо з IDE — VS Code, Cursor, Claude або будь-якого помічника штучного інтелекту.
Потужна вбудована екосистема
Безкоштовний домен та бізнес-електронна пошта на 1 рік, а також безкоштовні керовані SSL-ліцензії.
Працює з вашим стеком
Працює з React, Next.js, Vite, Vue.js та іншими. Без обмежень. Створюйте свій власний шлях.
Введіть свій код. Ми візьмемося за це далі.
1. Підключіть свій проєкт
Підключіть GitHub, завантажте ZIP-архів або розгорніть за допомогою помічника зі штучного інтелекту (AI code assistant)
Ваш фреймворк автоматично визначається, команди збірки обробляються, і ви готові до запуску.
2. Миттєве розгортання
Запустіть свій веб-застосунок Node.js за лічені секунди
Сервери, безпека та масштабування — про все подбали. (Підтримка бекенду буде доступна найближчим часом)
3. Керування та масштабування
Контролюйте та масштабуйтеся з упевненістю
Відстежуйте продуктивність, зіставляйте домени та автоматично повторно розгортайте.
Розгортання безпосередньо з IDE. Панель інструментів не потрібна.
Agentic Deployment підключає ваше IDE до керованої інфраструктури Hostinger, забезпечуючи швидке розгортання додатків з першочерговим написанням коду — безпосередньо з вашого редактора або через GitHub для контролю версій та співпраці в команді.
Запускайте веб-додатки Node.js, проекти PHP або WordPress, не виходячи з процесу написання коду.
Рекомендоване розташування сервера:
Локальне розгортання. Глобальний охоплення.
Оберіть розташування сервера або CDN поблизу вашої аудиторії, щоб пришвидшити завантаження. У нас є центри обробки даних та CDN по всьому світу: Північна Америка, Європа, Азія, Південна Америка, Південна Африка та Австралія.
Одна щомісячна ціна, без прихованих платежів
