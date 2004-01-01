₺283,99/ay'den itibaren - ekstra ücret yok
Node.js ön uç web uygulamanızı dağıtın
React, Next.js, Vite ve diğer web uygulamalarını dakikalar içinde teslim edin. Siz kodlayın, biz çalıştıralım. Hızlı dağıtımlar, sürpriz faturalar yok, sıfır DevOps.
Dünya çapında 1 milyon geliştiriciye güç veriyoruz
Tüm temel ihtiyaçlar. Saçmalıkların hiçbiri.
Ekonomik
Piyasadaki en iyi değer. Tek aylık fiyat - sürpriz yok.
Tamamen yönetiliyor
Siz kodlayın, biz çevrimiçi tutalım. Sunucular ve güvenlik — halledilir.
Performans yerleşik
Hostinger CDN, WAF ve DDoS koruması dahildir.
Kod öncelikli
Doğrudan IDE'den - VS Code, Cursor, Claude veya herhangi bir AI asistanından dağıtın.
Güçlü ekosistem yerleşiktir
1 yıl boyunca ücretsiz alan adı ve iş e-postası, ayrıca ücretsiz yönetilen SSL'ler.
Yığınınızla çalışır
React, Next.js, Vite, Vue.js ve diğerleriyle çalışır. Hiçbir kısıtlama yoktur. Kendi tarzınızı oluşturun.
Kodunuzu girin. Gerisini biz hallederiz.
1. Projenizi bağlayın
GitHub'a bağlanın, bir ZIP yükleyin veya AI kod asistanından dağıtın
Çerçeveniz otomatik olarak algılanır, derleme komutları işlenir ve gönderime hazır hale gelir.
2. Anında dağıtım yapın
Node.js web uygulamanızı saniyeler içinde başlatın
Sunucular, güvenlik ve ölçekleme — hepsi halledildi. (Arka uç desteği yakında geliyor)
3. Yönetin ve ölçeklendirin
Kontrolü elinizde tutun ve güvenle ölçeklendirin
Performansı izleyin, etki alanlarını eşleyin ve otomatik olarak yeniden dağıtın.
Doğrudan IDE'den dağıtın. Panoya gerek yok
Agent Deployment, IDE'nizi Hostinger'ın yönetilen altyapısına bağlayarak, doğrudan editörünüzden veya sürüm kontrolü ve ekip işbirliği için GitHub üzerinden hızlı, kod odaklı uygulama dağıtımları sağlar.
Kodlama akışınızdan ayrılmadan Node.js web uygulamalarını, PHP veya WordPress projelerini başlatın.
Önerilen sunucu konumu:
Yerel dağıtım. Küresel erişim.
Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu veya CDN seçin. Dünyanın dört bir yanında veri merkezlerimiz ve CDN'lerimiz bulunmaktadır: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Güney Amerika, Güney Afrika ve Avustralya.
Tek aylık fiyat, gizli ücret yok
Cloud Startup
Kurumsal ve E-ticaret siteleri için optimize edilmiştir
Kaynaklar
+ ay ücretsiz
48 aylık dönem için. Yenilediğinizde ₺ 996.99/ay
Gösterilen fiyat, geçerli vergiler hariç aylık ücrettir. Ödeme sırasında peşin olarak ödenecek planın toplam fiyatı, aylık ücretin planınızdaki ay sayısıyla çarpımını ve geçerli vergileri içerir.