Alkaen 7,45 €/kk - ei lisämaksuja
Ota käyttöön Node.js-käyttöliittymäverkkosovelluksesi
Toimita React, Next.js, Vite ja muut verkkosovellukset minuuteissa. Sinä koodaat, me ajamme sen. Nopeat käyttöönotot, ei yllätyslaskuja, ei DevOps-työtä.
Tukee miljoonaa kehittäjää maailmanlaajuisesti
Kaikki olennainen. Ei mitään turhaa hölynpölyä
Edullinen
Markkinoiden paras hinta-laatusuhde. Yksi kuukausihinta – ei yllätyksiä.
Täysin hallinnoitu
Sinä koodaat, me pidämme sen verkossa. Palvelimet ja tietoturva — hoidetaan.
Sisäänrakennettu suorituskyky
Hostingerin CDN, WAF ja DDoS-suoja sisältyvät hintaan.
Koodi ensin
Ota käyttöön suoraan IDE:stä - VS Code, Cursor, Claude tai mikä tahansa tekoälyavustaja.
Tehokas ekosysteemi sisäänrakennettuna
Ilmainen verkkotunnus ja yrityssähköposti vuodeksi, sekä ilmaiset hallitut SSL-sertifikaatit.
Toimii pinosi kanssa
Toimii Reactin, Next.js:n, Viten, Vue.js:n ja muiden kanssa. Ei sidottuja ratkaisuja. Rakenna omalla tavallasi.
Lähetä koodisi. Me jatkamme tästä eteenpäin.
1. Yhdistä projektisi
Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön tekoälykoodiavustajasta
Kehys tunnistetaan automaattisesti, koontikomennot käsitellään ja olet valmis toimitettavaksi.
2. Ota käyttöön välittömästi
Käynnistä Node.js-verkkosovelluksesi sekunneissa
Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidettu. (Taustajärjestelmätuki tulossa pian)
3. Hallinta ja skaalaus
Säilytä hallinta ja skaalaa luottavaisin mielin
Seuraa suorituskykyä, yhdistä verkkotunnukset ja ota käyttöön uudelleen automaattisesti.
Ota käyttöön suoraan IDE:stä. Ei tarvita kojelautaa
Agenttikäyttöönotto yhdistää IDE-ympäristösi Hostingerin hallittuun infrastruktuuriin, mikä mahdollistaa nopeat, koodia edeltävät sovellusten käyttöönotot – suoraan editoristasi tai GitHubin kautta versionhallintaa ja tiimiyhteistyötä varten.
Käynnistä Node.js-verkkosovelluksia, PHP- tai WordPress-projekteja poistumatta koodausprosessistasi.
Suositeltu palvelinsijainti:
Paikallinen käyttöönotto. Maailmanlaajuinen ulottuvuus.
Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Yksi kuukausihinta, ei piilokuluja
Cloud Startup
Optimoitu yrityksille ja verkkokauppasivustoille
Resurssit
+ kk ILMAISEKSI
48 kuukauden jaksolle. 23.99€/kk uusiessasi tilauksen
Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.