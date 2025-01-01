No 7,45 €/mēn. — bez papildu maksas
Izvietojiet savu Node.js tīmekļa lietotni lietotāja saskarnē
Izsūtiet React, Next.js, Vite un citas tīmekļa lietotnes dažu minūšu laikā. Jūs kodējat, mēs to darbinām. Ātra ieviešana, bez negaidītiem rēķiniem, bez DevOps.
Viss nepieciešamais. Nekādu muļķību
Pieejams
Visizdevīgākā cena tirgū. Viena mēneša maksa — nekādu pārsteigumu.
Pilnībā pārvaldīts
Jūs kodējat, mēs to glabājam tiešsaistē. Serveri un drošība — tiek nodrošināti.
Iebūvēta veiktspēja
Iekļauta Hostinger CDN, WAF un DDoS aizsardzība.
Kods pirmajā vietā
Izvietojiet tieši no IDE — VS Code, Cursor, Claude vai jebkura mākslīgā intelekta palīga.
Iebūvēta jaudīga ekosistēma
Bezmaksas domēns un biznesa e-pasts uz 1 gadu, kā arī bezmaksas pārvaldīti SSL.
Darbojas ar jūsu steku
Darbojas ar React, Next.js, Vite, Vue.js un citiem. Nav nekādu ierobežojumu. Veido savu ceļu.
Ievietojiet savu kodu. Mēs to paveiksim no šejienes.
1. Savienojiet savu projektu
Pievienojiet GitHub, augšupielādējiet ZIP failu vai izvietojiet no AI koda palīga
Jūsu ietvars tiek automātiski noteikts, būvēšanas komandas ir apstrādātas, un jūs esat gatavs nosūtīšanai.
2. Izvietot nekavējoties
Palaidiet savu Node.js tīmekļa lietotni dažu sekunžu laikā
Serveri, drošība un mērogošana — par visu parūpēts. (Drīzumā būs pieejams aizmugursistēmas atbalsts)
3. Pārvaldība un mērogošana
Saglabājiet kontroli un paplašiniet darbību ar pārliecību
Uzraugiet veiktspēju, kartējiet domēnus un automātiski veiciet atkārtotu izvietošanu.
Izvietot tieši no IDE. Nav nepieciešams informācijas panelis.
Aģentu izvietošana savieno jūsu IDE ar Hostinger pārvaldīto infrastruktūru, nodrošinot ātru, kodētu lietotņu izvietošanu — tieši no jūsu redaktora vai izmantojot GitHub versiju kontrolei un komandas sadarbībai.
Palaidiet Node.js tīmekļa lietotnes, PHP vai WordPress projektus, neizejot no kodēšanas plūsmas.
Vietēja izvietošana. Globāla sasniedzamība.
Izvēlieties servera atrašanās vietu vai CDN tuvu savai auditorijai, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
Viena mēneša maksa, bez slēptām maksām
