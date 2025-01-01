No 7,45 €/mēn. — bez papildu maksas

Izvietojiet savu Node.js tīmekļa lietotni lietotāja saskarnē

Izsūtiet React, Next.js, Vite un citas tīmekļa lietotnes dažu minūšu laikā. Jūs kodējat, mēs to darbinām. Ātra ieviešana, bez negaidītiem rēķiniem, bez DevOps.

Bezmaksas domēns uz 1 gadu Bezmaksas biznesa e-pasts 1 gadu Bezmaksas pārvaldītie SSL
30 dienu atmaksas garantija
Nodrošina atbalstu 1 miljonam izstrādātāju visā pasaulē

Viss nepieciešamais. Nekādu muļķību

Pieejams

Visizdevīgākā cena tirgū. Viena mēneša maksa — nekādu pārsteigumu.

Pilnībā pārvaldīts

Jūs kodējat, mēs to glabājam tiešsaistē. Serveri un drošība — tiek nodrošināti.

Iebūvēta veiktspēja

Iekļauta Hostinger CDN, WAF un DDoS aizsardzība.

Kods pirmajā vietā

Izvietojiet tieši no IDE — VS Code, Cursor, Claude vai jebkura mākslīgā intelekta palīga.

Iebūvēta jaudīga ekosistēma

Bezmaksas domēns un biznesa e-pasts uz 1 gadu, kā arī bezmaksas pārvaldīti SSL.

Darbojas ar jūsu steku

Darbojas ar React, Next.js, Vite, Vue.js un citiem. Nav nekādu ierobežojumu. Veido savu ceļu.

Ievietojiet savu kodu. Mēs to paveiksim no šejienes.

1. Savienojiet savu projektu

Pievienojiet GitHub, augšupielādējiet ZIP failu vai izvietojiet no AI koda palīga

Jūsu ietvars tiek automātiski noteikts, būvēšanas komandas ir apstrādātas, un jūs esat gatavs nosūtīšanai.

2. Izvietot nekavējoties

Palaidiet savu Node.js tīmekļa lietotni dažu sekunžu laikā

Serveri, drošība un mērogošana — par visu parūpēts. (Drīzumā būs pieejams aizmugursistēmas atbalsts)

3. Pārvaldība un mērogošana

Saglabājiet kontroli un paplašiniet darbību ar pārliecību

Uzraugiet veiktspēju, kartējiet domēnus un automātiski veiciet atkārtotu izvietošanu.

Izvietot tieši no IDE. Nav nepieciešams informācijas panelis.

Aģentu izvietošana savieno jūsu IDE ar Hostinger pārvaldīto infrastruktūru, nodrošinot ātru, kodētu lietotņu izvietošanu — tieši no jūsu redaktora vai izmantojot GitHub versiju kontrolei un komandas sadarbībai.

Palaidiet Node.js tīmekļa lietotnes, PHP vai WordPress projektus, neizejot no kodēšanas plūsmas.

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Vietēja izvietošana. Globāla sasniedzamība.

Izvēlieties servera atrašanās vietu vai CDN tuvu savai auditorijai, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri un CDN visā pasaulē: Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā un Austrālijā.

Vietēja izvietošana. Globāla sasniedzamība.

Viena mēneša maksa, bez slēptām maksām

Sāciet ar pilnīgu pārliecību. Mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantija nozīmē, ka tas ir bez riska.

Cloud Startup

Optimizēts biznesa un e-komercijas vietnēm

Resursi

5 Node.js frontend web apps
2 CPU kodoli
3 GB RAM
100 GB NVMe krātuve
2 000 000 inodes (faili un direktoriji)
100 PHP strādnieki
100 mājaslapas
7,45  € /mēn.

Iegādājoties 48 mēnešu plānu. 23.99 € mēn. atjaunojot

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Neierobežoti SSL
7 dienu Horizons izmēģinājums
10 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pārvaldīts hostings priekš WordPress, WooCommerce un Node.js "frontend" lietotnēm
Iekļauts CDN
Veltītā IP adrese
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
30 dienu atmaksa
MI SEO optimizēta
Apskatīt visas funkcijas

Norādītā cena ir mēneša maksa bez piemērojamiem nodokļiem. Kopējā plāna cenā, kas norēķinoties jāmaksā avansā, ir iekļauta mēneša maksa, kas reizināta ar tavā plānā iekļauto mēnešu skaitu, kā arī visi piemērojamie nodokļi.

