Hostinger Reachは、シンプルさ、スピード、成果を重視して開発されており、デザインやマーケティングの経験は不要です。多くのメールツールとは異なり、Reachの中核を成すのはAI搭載のテンプレート作成ツールです。新商品の発表、特典の紹介、メルマガ配信など、どんなメールでもプロフェッショナルかつモバイル対応のメールを瞬時に作成できます。コンテンツの作成だけでなく、メッセージに最適なレイアウトを提案し、スタイル設定も保存されるため、次回のメール作成時に一から作り直す必要はありません。

すべてのテンプレートはカスタマイズ可能で、ブランドのイメージや雰囲気、メッセージを反映させたメール作りが可能です。また、テンプレートは実績あるベストプラクティスに基づき構築されており、読みやすさ、アクセシビリティ、読者のエンゲージメントにも最適化されています。

ReachはHostingerの他の製品とシームレスに連携しています。プロフェッショナルな独自ドメインやビジネス用メールアドレスを設定すれば、自社ブランドのメールアドレスからメールを送信でき、受信者からの信頼を高めながら、メールの到達率も向上させることができます。