お得なプラン＆サービスの価格一覧
メールマーケティング
年中無休のサポート体制
30日間の返金保証
いつでもキャンセル可能
購読者は何人いますか？
0
50k
0％オフ
月額プラン
月間最大500人のユニーク登録者
¥ 879 /月
1ヶ月プランの場合。更新時の価格は¥ 879/月です。
月に3 500件のメール送信が可能
毎月AIメッセージ5回分を無料進呈
すべての配信メールでReachのロゴ表記なし
ウェルカムメールの自動化を設定する
一番人気
66％オフ
年間プラン
月間最大500人のユニーク登録者
¥ 299 /月
12ヶ月プランの場合。更新時の価格は¥ 299/月です。
月に3 500件のメール送信が可能
毎月AIメッセージ5回分を無料進呈
すべての配信メールでReachのロゴ表記なし
ウェルカムメールの自動化を設定する
全プランで共通の機能
サイト作成ツールの登録者情報を自動的に同期
コンテンツやデザインを含むオールインワン型のメールマーケティング
メールキャンペーン分析と結果の追跡
年中無休のサポート体制
表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金です。
AIで配信メール作成
専門知識不要！モバイル対応で、プロ顔負けのメルマガ配信
いつでもブランドイメージに忠実
ブランドのスタイルを保存して、すべてのテンプレートに適用可能
最適化＆成長
パフォーマンスの成果を追跡して、キャンペーンの可能性をより高みに
Hostinger Reachを使えば、構築、マーケティング、そして成長に関連する作業をすべて1か所で実現可能。追加のツールを必要としないため、手軽に利用できます。
オーディエンスともっと簡単につながる
コンバージョン率アップ間違いなしのメルマガでリーチを拡大
難しいことはAIにお任せ
目標達成につながるメルマガ配信
レイアウト、コンテンツ、ビジュアルのベストプラクティスを理解した簡単メルマガ作成ツール
登録者数を伸ばす
Hostingerサイト作成ツールのフォームを実装済みの場合は、Webサイトの登録者情報の同期が可能。
WordPressプラグインを使用して顧客リストを同期。
自信を持って成長に活かせる配信術
開封、クリック、パフォーマンスをリアルタイムで追跡し、何が効果的かをすぐに把握。
わかりやすいキャンペーンインサイトで、よりスマートな意思決定が可能に。
Hostinger Reachメールマーケティングに関するよくある質問
当社のメールマーケティングツールやメールキャンペーン全般に関するよくある質問をまとめました。