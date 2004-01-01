Julkaise verkossa: Edulliset paketit ja palvelut
Sähköpostimarkkinointi
Tukea vuorokauden ympäri
30 päivän tyytyväisyystakuu
Peruuta milloin tahansa
Kuinka monta tilaajaa sinulla on?
0
50k
0 % ALE
Kuukausittainen
Jopa 500 yksilöllistä tilaajaa kuukaudessa
5,99 €
5,99 € /kk
+ kk ILMAISEKSI
Rajoitetun ajan tarjous
Yhdeksi kuukaudeksi. Uusitaan hintaan 5,99 €/kk.
Lähetä 3 500 sähköpostia kuukaudessa
Saat 5 ilmaista kuukausittaista AI-viestiä
Ei Reach-logoa sähköposteissasi
Määritä sähköpostien automatisointi
Suosituin
67 % ALE
Vuosittainen
Jopa 500 yksilöllistä tilaajaa kuukaudessa
5,99 €
1,99 € /kk
+ kk ILMAISEKSI
Rajoitetun ajan tarjous
12 kuukaudeksi. Uusitaan hintaan 1,99 €/kk.
Lähetä 3 500 sähköpostia kuukaudessa
Saat 5 ilmaista kuukausittaista AI-viestiä
Ei Reach-logoa sähköposteissasi
Määritä sähköpostien automatisointi
Sisältyy jokaiseen pakettiin
Synkronoi kotisivukonetilaajasi automaattisesti
Kaikenkattavaa sähköpostimarkkinointia sisällöstä designiin
Seuraa sähköpostikampanjoiden analytiikkaa ja tuloksia
Tukea vuorokauden ympäri
Esitetty hinta on kuukausihinta, joka ei sisällä mahdollisia veroja.
Suunnittele AI:n avulla
Laadi ammattimaisia ja mobiiliystävällisiä sähköposteja – teknisiä taitoja ei tarvita
Aina brändin mukainen
Käytä tyyliasetuksiasi ja tallenna ne räätälöidäksesi jokainen malli
Optimoi ja kasva
Seuraa tuloksia ja vie kampanjasi uusiin ulottuvuuksiin
Hostinger Reachin avulla voin rakentaa, markkinoida ja kasvattaa – kaikki yhdessä paikassa. Lisätyökaluja ei tarvita, se vain toimii.
Yleisön tavoittamisesta tuli juuri helpompaa
Luo tehokkaasti konvertoivia sähköposteja ja laajenna näkyvyyttäsi vaivattomasti.
AI tekee raskaat työt
Tee kehotteita, lähetä ja kasva sähköposteilla, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteesi.
Helppo ja nopea tapa luoda parhaiden käytäntöjen mukaisia ulkoasuja, sisältöä ja visuaalisia elementtejä.
Kasvata tilaajamäärääsi
Synkronoi verkkosivuston tilaajat automaattisesti, jos käytät jo Hostingerin kotisivukoneen lomakkeita.
Synkronoi yhteystietosi WordPress-laajennuksen avulla.
Lähetä ja skaalaa luottavaisin mielin
Seuraa avaamisia, klikkauksia ja suorituskykyä reaaliajassa – tiedä heti, mikä toimii.
Tee fiksumpia päätöksiä selkeiden ja helposti luettavien kampanjatietojen avulla.
Hostinger Reachin sähköpostimarkkinoinnin usein kysytyt kysymykset
Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin sähköpostimarkkinointityökaluistamme ja sähköpostikampanjoista yleisesti.