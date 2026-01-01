একটি সেবা বেছে নিন - আজই অনলাইনে আসুন

ইমেইল মার্কেটিং

আপনার কতজন গ্রাহক আছে?

0
50k
0% ছাড়

মাসিক

প্রতি মাসে ৫০০ জন পর্যন্ত অনন্য গ্রাহক

৳  739.00 /মাস
For 1 month. Renews at ৳739.00/মাস.
প্রতি মাসে 3 500 ইমেল পাঠান
মাসিক বিনামূল্যে AI ক্রেডিট পান
আপনার ইমেইলে কোনো Reach-এর লোগো থাকবে না
অসংখ্য এআই-চালিত অডিয়েন্সের সেগম্যান্ট ম্যানেজ করুন
হোস্টিংগার ওয়েবসাইট বিল্ডার বা ওয়ার্ডপ্রেস সাইট কানেক্ট করুন
অগ্রাধিকার ২৪/৭ গ্রাহক সহায়তা

ইমেল অটোমেশন

স্বাগত ইমেল অটোমেশন তৈরি করুন
বিলম্ব সহ স্বয়ংক্রিয় ইমেল ক্রম তৈরি করুন
স্বয়ংক্রিয় WooCommerce-এর পরিত্যক্ত কার্ট ও ক্রয়-পরবর্তী ইমেইল
Hostinger ওয়েবসাইট বিল্ডারের জন্য স্বয়ংক্রিয় ইকমার্স ক্রয়-পরবর্তী ইমেইল

ইমেল টেমপ্লেট

AI প্রম্পট ব্যবহার করে ইমেল টেমপ্লেট তৈরি করুন
এআই-জেনারেটেড টেমপ্লেট সম্পাদনা করুন
যেকোনো সময় AI ক্রেডিট টপ আপ করুন
পরিচিতির নাম বা ইমেল দিয়ে ইমেল ব্যক্তিগতকৃত করুন
ধারাবাহিক ডিজাইনের জন্য ব্র্যান্ড সম্পদ সংরক্ষণ করুন

ইমেল প্রচারণা

আগে থেকে প্রচারণার সময়সূচী নির্ধারণ করুন
ট্র্যাক ওপেন, ক্লিক এবং পারফর্ম্যান্স
লঞ্চের আগে পরীক্ষামূলক ইমেল পাঠান
সবচেয়ে জনপ্রিয়
73% ছাড়

বার্ষিক

প্রতি মাসে ৫০০ জন পর্যন্ত অনন্য গ্রাহক

৳  199.00 /মাস
12 মাসের জন্য। ৳249.00/মাস এ নবায়ন করা হবে।
বিনামূল্যে

বিনামূল্যে চেষ্টা করুন

প্রতি মাসে ১০০ জন পর্যন্ত অনন্য গ্রাহক

৳  0.00 /মাস
৳129.00/মাস এ নবায়ন করা হবে।
প্রতি মাসে 200 ইমেল পাঠান
মাসিক বিনামূল্যে AI ক্রেডিট পান
আপনার ইমেইলে কোনো Reach-এর লোগো থাকবে না
অসংখ্য এআই-চালিত অডিয়েন্সের সেগম্যান্ট ম্যানেজ করুন
স্বাগত ইমেল অটোমেশন তৈরি করুন
বিলম্ব সহ স্বয়ংক্রিয় ইমেল ক্রম তৈরি করুন
স্বয়ংক্রিয় WooCommerce-এর পরিত্যক্ত কার্ট ও ক্রয়-পরবর্তী ইমেইল
Hostinger ওয়েবসাইট বিল্ডারের জন্য স্বয়ংক্রিয় ইকমার্স ক্রয়-পরবর্তী ইমেইল

দেখানো দামটি মাসিক হার, প্রযোজ্য কর বাদে।

এআই দিয়ে ডিজাইন করুন

পেশাদার, মোবাইল-বান্ধব ইমেল তৈরি করুন — কোনও প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই

সর্বদা ব্র্যান্ড-ভিত্তিক

প্রতিটি টেমপ্লেট তৈরি করতে আপনার স্টাইল সেটিংস প্রয়োগ করুন এবং সংরক্ষণ করুন

অপ্টিমাইজ করুন এবং বৃদ্ধি করুন

আপনার প্রচারাভিযানগুলিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারফরম্যান্সের ফলাফল ট্র্যাক করুন

Leonardo Amoyr

হোস্টিংগার রিচের সাহায্যে আমি তৈরি করতে, বাজারজাত করতে এবং বৃদ্ধি করতে পারি — সবকিছু এক জায়গায়। কোনও অতিরিক্ত সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই, এটি কেবল কাজ করে।

Leonardo Amoyr

উদ্যোক্তা এবং কন্টেন্ট নির্মাতা

আপনার দর্শকদের কাছে পৌঁছানো এখন আরও সহজ হয়েছে

উচ্চ-রূপান্তরকারী ইমেল তৈরি করুন এবং আপনার নাগাল প্রসারিত করুন, অনায়াসে।

এআই কঠিন কাজ করে

আপনার লক্ষ্য পূরণের জন্য ডিজাইন করা ইমেলগুলি ব্যবহার করে দ্রুত পাঠান, প্রেরণ করুন এবং বৃদ্ধি করুন।
সেরা অনুশীলন লেআউট, কন্টেন্ট এবং ভিজ্যুয়াল তৈরির সহজ এবং দ্রুত উপায়।
আপনার গ্রাহক বাড়ান

আপনি যদি ইতিমধ্যেই হোস্টিংগার ওয়েবসাইট বিল্ডার ফর্ম ব্যবহার করেন তবে ওয়েবসাইট গ্রাহকদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিঙ্ক করুন।
একটি ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন ব্যবহার করে আপনার পরিচিতিগুলি সিঙ্ক করুন।
আত্মবিশ্বাসের সাথে পাঠান এবং স্কেল করুন

রিয়েল টাইমে ট্র্যাক ওপেন, ক্লিক এবং পারফর্ম্যান্স—তাৎক্ষণিকভাবে কী কাজ করে তা জেনে নিন।
স্পষ্ট, সহজে পঠনযোগ্য প্রচারাভিযানের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আরও বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিন।
Reach

ইমেল মার্কেটিংয়ের এক নতুন যুগে প্রবেশ করুন

হোস্টিংগার রিচ ইমেল মার্কেটিং সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আমাদের ইমেল মার্কেটিং টুল এবং সাধারণভাবে ইমেল প্রচারাভিযান সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

ইমেইল মার্কেটিং কি?

হোস্টিংগার রিচ ইমেল মার্কেটিং পরিষেবা কী?

হোস্টিংগার রিচ অন্যান্য ইমেল মার্কেটিং অ্যাপ থেকে কীভাবে আলাদা?

হোস্টিংগার রিচ ব্যবহার করতে কত খরচ হবে?

হোস্টিংগার রিচের মাধ্যমে ইমেল ক্যাম্পেইন পাঠানোর জন্য আমাকে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে?

হোস্টিংগার রিচ কি ড্রিপ ক্যাম্পেইন তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে?

আমার প্রচারণার জন্য আমি কীভাবে একটি ইমেল তালিকা তৈরি করব?

রিচ কীভাবে সম্মতি এবং বিতরণযোগ্যতা নিশ্চিত করে?

হোস্টিংগার রিচের সাথে কি তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলি একীভূত করা সম্ভব?

