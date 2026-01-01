একটি সেবা বেছে নিন - আজই অনলাইনে আসুন
ইমেইল মার্কেটিং
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
২৪/৭ সাপোর্ট
যেকোনো সময় বাতিল করুন
আপনার কতজন গ্রাহক আছে?
মাসিক
প্রতি মাসে ৫০০ জন পর্যন্ত অনন্য গ্রাহক
ইমেল অটোমেশন
ইমেল টেমপ্লেট
ইমেল প্রচারণা
বার্ষিক
প্রতি মাসে ৫০০ জন পর্যন্ত অনন্য গ্রাহক
ইমেল অটোমেশন
ইমেল টেমপ্লেট
ইমেল প্রচারণা
বিনামূল্যে চেষ্টা করুন
প্রতি মাসে ১০০ জন পর্যন্ত অনন্য গ্রাহক
দেখানো দামটি মাসিক হার, প্রযোজ্য কর বাদে।
এআই দিয়ে ডিজাইন করুন
পেশাদার, মোবাইল-বান্ধব ইমেল তৈরি করুন — কোনও প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই
সর্বদা ব্র্যান্ড-ভিত্তিক
প্রতিটি টেমপ্লেট তৈরি করতে আপনার স্টাইল সেটিংস প্রয়োগ করুন এবং সংরক্ষণ করুন
অপ্টিমাইজ করুন এবং বৃদ্ধি করুন
আপনার প্রচারাভিযানগুলিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারফরম্যান্সের ফলাফল ট্র্যাক করুন
হোস্টিংগার রিচের সাহায্যে আমি তৈরি করতে, বাজারজাত করতে এবং বৃদ্ধি করতে পারি — সবকিছু এক জায়গায়। কোনও অতিরিক্ত সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই, এটি কেবল কাজ করে।