호스팅어 Reach는 디자인이나 마케팅 경험이 없어도 간편함과 속도, 결과를 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 대부분의 이메일 도구와 달리 Reach의 핵심은 AI 기반 템플릿 작성기입니다. 제품 출시, 특별 행사, 뉴스레터 업데이트 등 어떤 종류의 이메일이든 전문적이고 모바일 친화적인 이메일을 즉시 만들어 줍니다. 콘텐츠를 작성할 뿐만 아니라 메시지에 가장 적합한 레이아웃을 제안하고 스타일 설정을 저장하므로 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다.

모든 템플릿은 사용자 지정이 가능하므로 이메일에 브랜드의 룩, 느낌, 목소리를 반영할 수 있습니다. 템플릿은 검증된 모범 사례를 사용하여 제작되었기 때문에 가독성, 접근성 및 독자 참여에 최적화되어 있습니다.

Reach는 나머지 Hostinger 제품군과 긴밀하게 통합되어 있습니다. 전문 도메인과 비즈니스 이메일 주소를 설정하여 자체 브랜드 주소로 이메일을 전송하여 잠재 고객과의 신뢰를 구축하고 이메일 전달률을 향상시킬 수 있습니다.