온라인 출시: 저렴한 상품과 서비스

웹호스팅
VPS 호스팅
n8n VPS 호스팅
웹사이트 빌더
Horizons
도메인
이메일 및 마케팅

VPS 호스팅

연중무휴 24시간 지원

30일 내 환불 보장

언제든지 취소 가능

VPS 호스팅게임 서버 호스팅
24개월최고의 선택12개월1개월

각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다

AMD EPYC 프로세서
NVMe SSD 스토리지
전 세계 데이터 센터
무료 주간 백업
방화벽 관리
1Gbps 네트워크 속도
공개 API
MCP 기반 AI 어시스턴트
Hostinger API MCP 서버
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월 요금은 상품의 총 가격을 상품의 내 월 수로 나눈 금액입니다.

여러분에게 딱 맞는 호스팅 상품을 찾아보세요

KVM VPS 호스팅
개발자를 위한 최적의 선택. 더 강력한 성능과 제어로 모든 것이 업그레이드되었습니다.
AMD EPYC 프로세서NVMe 스토리지
리눅스 기반 OS 템플릿
UbuntuFedora CloudDebianopenSUSEAlmaLinuxRocky Linux
서버 제어
높음
성능
높음
복잡성
중간
게임 서버 호스팅
전체 루트 액세스 권한을 유지하여 원하는 대로 게임 호스팅을 사용자 지정할 수 있습니다.
AMD EPYC 프로세서NVMe 스토리지
다양한 게임과 무제한 플레이어
마인크래프트PalworldCS27 Days to DieValheim더 많은 게임
서버 제어
높음
성능
높음
복잡성
낮음

전 세계 4백만 이상 이용자가 신뢰하는 호스팅 서비스

Charlie Low
Charlie Low
Nohma 공동 설립자

호스팅어와의 경험은 매우 만족스러웠습니다. 문제 없이 이용할 수 있었고, 문의 시 고객 서비스팀의 대응도 훌륭했습니다.

전체 내용 읽기
Jack Bies
Jack Bies
크리에이티브 디렉터

호스팅어의 고객 성공팀은 저의 문제를 이해하기 위해 많은 노력을 기울여 주셨습니다.

전체 내용 읽기
Jhon Ortega
Jhon Ortega
창업가

직관적인 사용성과 우수한 성능을 갖춘 호스팅 서비스를 찾던 중, 초보자에게 딱 맞는 호스팅어를 발견했습니다.

전체 내용 읽기

모든 고객을 위한 기본 혜택

백업 및 스냅샷

백업 및 스냅샷

자동으로 실행되는 주간 백업과 손쉬운 수동 스냅샷 생성으로 데이터를 안전하게 보호하세요.

방화벽 및 DDoS 보호

방화벽 및 DDoS 보호

모든 단계에서 가상 서버를 보호하세요. Wanguard DDoS 필터링과 구성하기 쉬운 방화벽으로 유해한 트래픽을 차단할 수 있습니다.

99.9% 가동시간 보장

99.9% 가동시간 보장

99.9% 가동 시간을 보장하여 웹사이트를 항상 이용할 수 있습니다.

AI 어시스턴트

AI 어시스턴트

워드프레스 설치나 방화벽 규칙 구성과 같은 작업을 안내하는 AI 어시스턴트가 VPS 관리를 간소화합니다.

연중무휴 24시간 고객지원

연중무휴 24시간 고객지원

필요할 때마다 전문가 수준의 지원을 활용해보세요. 8개 국어를 지원하는 팀이 약 2분 이내에 응답해드립니다.

Charlie Low and Dale Comely

과장이 아니라, 우리 엔지니어들은 지원 서비스의 기준을 호스팅어에 둘 정도로 만족하고 있습니다.

전체 내용 읽기

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

호스팅어로 마이그레이션한 것은 제가 내린 최고의 결정이었습니다.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

호스팅, 도메인 이름, SSL 인증서를 한곳에서 관리할 수 있어서 정말 좋았습니다.

전체 내용 읽기

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

30일 환불 보장

100% 만족하지 못하셨다면 구매 후 30일 이내에 결제 금액 환불을 요청하실 수 있습니다. 모든 과정은 빠르고 간편하고 위험 부담 없이 진행됩니다. 자세한 내용은 환불 정책을 확인하시기 바랍니다(일부 예외 사항이 발생할 수 있습니다)

호스팅어 웹호스팅 비용 FAQ

연간 호스팅 상품 구매로 제공받은 무료 도메인은 어떻게 등록하나요?

무료 SSL 인증서는 어떻게 적용해야 하나요?

상황이 변경되면 요금제를 변경할 수 있나요?

상품마다 요금이 다른 이유는 무엇인가요?

호스팅어는 이커머스 호스팅을 제공하나요?

다른 곳에서 운영하던 웹사이트를 호스팅어로 마이그레이션할 수 있나요?

타 서비스에 도메인 네임을 등록해두었습니다. 호스팅어로 이전할 수 있나요?