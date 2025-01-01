네, 온라인 쇼핑몰 개설과 판매에 필요한 모든 기능을 갖춘 다양한 이커머스 상품을 제공합니다. 호스팅어의 모든 이커머스 호스팅 상품에는 재고 관리, 다양한 결제 수단, 마케팅 통합, 고객 예약 시스템이 포함됩니다. 또한 거래 수수료 0% 혜택을 제공하여 사이트 운영자의 수익을 극대화하도록 지원해드립니다.