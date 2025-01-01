온라인 출시: 저렴한 상품과 서비스
64% 할인
KVM 1
₩ 7,269 /월
2 년간 ₩14,549/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
1 vCPU 코어
4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
4TB 대역폭
최고 인기
61% 할인
KVM 2
₩ 10,179 /월
2 년간 ₩18,909/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
2 vCPU 코어
8GB RAM
100GB NVMe 디스크 용량
8TB 대역폭
67% 할인
KVM 4
₩ 14,549 /월
2 년간 ₩36,379/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
4 vCPU 코어
16GB RAM
200GB NVMe 디스크 용량
16TB 대역폭
67% 할인
KVM 8
₩ 29,099 /월
2 년간 ₩72,769/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
8 vCPU 코어
32GB RAM
400GB NVMe 디스크 용량
32TB 대역폭
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
AMD EPYC 프로세서
NVMe SSD 스토리지
전 세계 데이터 센터
무료 주간 백업
방화벽 관리
1Gbps 네트워크 속도
공개 API
MCP 기반 AI 어시스턴트
Hostinger API MCP 서버
여러분에게 딱 맞는 호스팅 상품을 찾아보세요
KVM VPS 호스팅
개발자를 위한 최적의 선택. 더 강력한 성능과 제어로 모든 것이 업그레이드되었습니다.
AMD EPYC 프로세서NVMe 스토리지
리눅스 기반 OS 템플릿
UbuntuFedora CloudDebianopenSUSEAlmaLinuxRocky Linux
서버 제어
높음
성능
높음
복잡성
중간
게임 서버 호스팅
전체 루트 액세스 권한을 유지하여 원하는 대로 게임 호스팅을 사용자 지정할 수 있습니다.
AMD EPYC 프로세서NVMe 스토리지
다양한 게임과 무제한 플레이어
마인크래프트PalworldCS27 Days to DieValheim더 많은 게임
서버 제어
높음
성능
높음
복잡성
낮음
모든 고객을 위한 기본 혜택
백업 및 스냅샷
자동으로 실행되는 주간 백업과 손쉬운 수동 스냅샷 생성으로 데이터를 안전하게 보호하세요.
방화벽 및 DDoS 보호
모든 단계에서 가상 서버를 보호하세요. Wanguard DDoS 필터링과 구성하기 쉬운 방화벽으로 유해한 트래픽을 차단할 수 있습니다.
99.9% 가동시간 보장
99.9% 가동 시간을 보장하여 웹사이트를 항상 이용할 수 있습니다.
AI 어시스턴트
워드프레스 설치나 방화벽 규칙 구성과 같은 작업을 안내하는 AI 어시스턴트가 VPS 관리를 간소화합니다.
연중무휴 24시간 고객지원
필요할 때마다 전문가 수준의 지원을 활용해보세요. 8개 국어를 지원하는 팀이 약 2분 이내에 응답해드립니다.