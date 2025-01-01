Si bien todos nuestros planes de hosting web incluyen todo lo que necesitas para publicar tu sitio web, junto con el rendimiento y la seguridad en los que puedes confiar, cada plan está diseñado para satisfacer diferentes necesidades. Por ejemplo, el sitio web de portafolio profesional de una persona no requiere los mismos recursos de ecommerce que necesitaría un minorista de tamaño mediano para su tienda online o un desarrollador podría necesitar alojar un servidor de juegos online dedicado. Al ofrecer una variedad de planes, podemos garantizar que solo pagues por las funciones y los recursos que necesitas.