Excelente software y hosting, con toneladas de funciones brillantes, como SSL gratis y un excelente precio, además de personal muy capacitado y servicial, además del creador de páginas web con IA vale su peso en oro. Creé un sitio web para mi hermano y lo ajusté y modifiqué en 2 horas. Increíble.
El Creador de páginas web de Hostinger es de primera categoría. No veo ningún otro creador que se le acerque. WIX y GoDaddy ni siquiera se comparan con la simplicidad y las posibilidades que ofrecen aquí.
Crea un sitio web a tu manera
Arrastra y suelta
Solo selecciona el contenido que quieres reubicar, arrástralo y suéltalo en el lugar correcto.
Usa la smart grid
Mantén todo perfectamente alineado mientras ajustas los detalles.
Cambia colores y fuentes
Encuentra lo que realmente refleje la esencia de tu marca o proyecto.
Personaliza elementos
Reubica elementos para crear la página web que tienes en mente.
Edición en escritorio y móvil
Crea, edita y publica tu página web desde el dispositivo que quieras.
La IA genera un sitio web impecable en segundos. Solo tienes que ajustarlo a tu gusto, añadir un par de imágenes y estarás listo en minutos.Leer toda la historia