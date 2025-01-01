Ne manquez pas notre offre à durée limitée

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Toutes ces fonctionnalités, sans frais supplémentaires.

Créateur de sites internet IA, sans codage
Intégration aux réseaux sociaux
Templates conçus par des professionnels
Édition mobile
Outils SEO pour améliorer votre classement dans les moteurs de recherche
Support client 24 h/24, 7 j/7

Plus de 4 millions de propriétaires de sites web dans le monde entier nous font confiance

Découvrez comment des millions de personnes ont concrétisé leurs idées en ligne avec Hostinger
Le logiciel et l'hébergement sont excellents, avec de nombreuses fonctionnalités utiles comme le SSL gratuit, un tarif très attractif, et une équipe à la fois compétente et réactive. Le créateur de sites IA est une vraie pépite : j’ai pu créer, ajuster et finaliser un site pour mon frère en moins de deux heures. Bluffant !

Le créateur de sites internet de Hostinger est clairement au-dessus du lot. Aucun autre outil que j'ai testé, même WIX ou GoDaddy, n'offre autant de simplicité et de possibilités.

Le créateur de sites de Hostinger et le service client sont excellents. Les outils proposés permettent de créer un site exceptionnel et fonctionnel sans effort.

Créez un site à votre image

Personnalisez votre site facilement grâce à des outils intuitifs pensés pour vous.
Glissez-déposez l'élément que vous souhaitez, où vous le souhaitez.

Gardez vos éléments bien alignés lorsque vous éditez votre site.

Trouvez le style qui reflète l'esprit de votre marque ou de votre projet.

Réorganisez les éléments pour créer un site qui vous ressemble.

Créez, éditez et publiez votre site web en toute simplicité sur l'appareil de votre choix.

Jarrott Brown

En quelques secondes, l'IA crée un site presque parfait. Il vous suffit d'y apporter votre touche, d'ajouter quelques images, et vous pouvez le publier en quelques minutes.

Lire l'histoire complète

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Si vous n'êtes pas satisfait à 100 %, vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans les 30 jours suivant votre achat. La procédure est simple et sans risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

