Legyen Ön is online: Megfizethető árú csomagok és szolgáltatások

Webtárhely
VPS tárhely
n8n VPS hosting
Weboldalkészítő
Horizons
Domainek
E-mail és marketing

Weboldalkészítő

Nonstop támogatás

30 napos pénzvisszafizetési garancia

Bármikor lemondható

48 hónaposLEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNY24 hónapos12 hónapos1 hónapos
Minden csomag előre fizetendő. A havidíjak a teljes árat jelentik elosztva a csomag futamidejében lévő hónapok számával.

Élvezze mindezt felár nélkül.

AI weboldalkészítő; nincs szükség kódolásra
Közösségi média integrációja
Professzionálisan megtervezett sablonok
Mobil szerkesztés
A SEO eszközök jobb helyezést érnek el a Google-ön
Nonstop ügyféltámogatás

Több mint 4 millió webhelytulajdonos bízza ránk magát világszerte

Nézze meg, hogyan tették álmaikat online-ná emberek milliói a Hostinger segítségével.
Review provider

Kiváló szoftver és tárhely, rengeteg zseniális funkcióval, például ingyenes SSL-lel és kedvező árakkal, valamint egy rendkívül hozzáértő, segítőkész személyzettel. Az A.I webhelykészítő aranyat ér: 2 óra alatt létrehoztam, megbütyköltem és kiigazítottam egy weboldalt a bátyámnak.

Review provider
Review provider

A Hostinger weboldalkészítője első osztályú. Semelyik másik weboldalkészítő nem ér a nyomába. Az egyszerűségével és a funkciói összességével szemben a WIX és a GoDaddy labdába sem rúg.

Review provider
Review provider

A Hostinger weboldalkészítője és a támogatás hihetetlenül nagyszerű. A weboldalkészítőnek nincs párja: mindent átfogó eszközöket kínál a lenyűgöző és jól működő webhelyek készítéséhez.

Review provider

Hozzon létre egy Önnek tetsző webhelyet

Tökéletesítse webhelyét könnyedén a felhasználóbarát, intuitív testreszabó eszközökkel.
Fogd és vidd

Fogd és vidd

Egyszerűen fogja meg a kívánt tartalmat, húzza oda, ahova szeretné, és tegye a helyére.

Használja a smart gridet

Használja a smart gridet

A webhely finomhangolása során megteremtheti a tökéletes összhangot.

Módosítsa a színeket és betűtípusokat

Módosítsa a színeket és betűtípusokat

Fedezze fel, mi ragadja meg igazán márkája vagy projektje lényegét.

Szabja testre az elemeket

Szabja testre az elemeket

Rendezze át az elemeket, hogy olyan webhelyet hozzon létre, amilyenre mindig is vágyott.

Asztali és mobil szerkesztés

Asztali és mobil szerkesztés

Könnyedén létrehozhatja, szerkesztheti és közzéteheti webhelyét egy tetszőleges eszközön.

Jarrott Brown

Az AI másodpercek alatt hoz létre szinte tökéletes webhelyet. Az Ön teendője csupán annyi, hogy kedve szerint módosítja, hozzáad néhány képet, és perceken belül el is készül.

Olvassa el a teljes történetet

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Ha nem 100%-ban elégedett, a vásárlást követő 30 napon belül visszakérheti a befizetett összeget. A folyamat gördülékeny és kockázatmentes. Bővebb információért tekintse meg Pénzvisszafizetési szabályzatunkat (kivételek előfordulhatnak).

Hostinger árak GYIK

Hogyan regisztrálhatom az éves tárhelycsomaghoz tartozó ingyenes domaint?

Hogyan aktiválhatom az ingyenes SSL-tanúsítványt?

Válthatok csomagot, ha megváltoznak az igényeim?

Miért van eltérés a különböző csomagok árai között?

A Hostingernél van e-kereskedelmi tárhely?

Áthozhatom meglévő weboldalaimat a Hostingerhez?

Van már domain nevem egy másik cégnél. Áthozhatom a Hostingerhez?