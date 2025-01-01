Greitas startas internete už prieinamą kainą
+ mėn. nemokamai
Premium privalumai:
+ mėn. nemokamai
Viskas plane Premium ir:
Mėgaukis privalumais. Be papildomų mokesčių.
Mumis pasitiki daugiau nei 4 mln. klientų visame pasaulyje
Puiki programinė įranga ir hostingas su daugybe naudingų funkcijų, tokių kaip nemokamas SSL. Gera kaina, o palaikymo komanda yra profesionali ir paslaugi. DI svetainių kūrimo įrankis yra aukso vertės. Sukūriau svetainę savo broliui ir per 2 val., o po to lengvai ją pakoregavau ir patobulinau.
Hostinger svetainių kūrimo įrankis yra aukščiausio lygio. Jam nėra lygių. WIX ir GoDaddy neprilygsta paprastumui ir visoms suteikiamoms galimybėmis.
Susikurk norimą svetainę
Intuityvus redaktorius
Tiesiog paspausk ant norimo elemento ir vilk jį į norimą vietą.
Naudok išmanųjį tinklelį
Tobulai sulygiuoti elementai nepriekaištingai svetainei.
Keisk spalvas ir šriftus
Atrask, kas iš tiesų atspindi tavo prekės ženklo ar projekto esmę.
Redaguok elementus
Perdėliok elementus ir sukurk svetainę, kurios visada norėjai.
Kurk visuose įrenginiuose
Lengvai kurk, redaguok ir publikuok svetainę pasirinktame įrenginyje.
DI užtrunka kelias sekundes, kol sukuria tavo norimą svetainę. Tau tereikia ją pakoreguoti pagal savo skonį, pridėti keletą nuotraukų ir per kelias minutes galėsi pradėti darbą.Skaityti visą atsiliepimą