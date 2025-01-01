Mulai online: paket dan layanan murah

Web hosting
VPS hosting
n8n VPS hosting
Website Builder
Horizons
Domain
Email & Marketing

Website Builder

Bantuan 24/7

Jaminan 30 hari uang kembali

Batalkan kapan saja

48 bulanPENAWARAN TERBAIK24 bulan12 bulan1 bulan
Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Nikmati semua fitur tanpa biaya tambahan

AI website builder tanpa coding
Integrasi media sosial
Template profesional siap pakai
Mobile editing
Tool SEO untuk tingkatkan peringkat di Google
Bantuan pelanggan 24/7

Dipercaya 4+ juta pemilik website di seluruh dunia

Cari tahu bagaimana jutaan orang mencapai mimpi dan sukses online bersama Hostinger.
Review provider

Hosting dan software terbaik! Fitur lengkap, ada SSL gratis, harganya terjangkau, dan tim support-nya sangat membantu dan responsif. AI website builder-nya luar biasa, saya bisa buat situs untuk kakak saya dalam 2 jam. Keren banget.

Review provider
Review provider

Website builder Hostinger masih yang terbaik. Saya rasa belum ada yang sepraktis ini. Bahkan saya belum menemukan kemudahan ini di WIX dan GoDaddy.

Review provider
Review provider

Website builder dan layanan bantuan Hostinger sangat memuaskan. Fiturnya lengkap untuk buat website yang berfungsi sepenuhnya dengan mudah.

Review provider

Bangun website sesuai keinginan

Sempurnakan website dengan beragam fitur intuitif dan praktis.
Drag & drop

Drag & drop

Pilih konten yang diinginkan, lalu geser ke lokasi yang Anda inginkan.

Gunakan smart grid

Gunakan smart grid

Pastikan setiap elemen website tertata rapi.

Ubah warna & font

Ubah warna & font

Sesuaikan warna dan font dengan brand dan proyek Anda.

Edit elemen

Edit elemen

Bebas atur elemen untuk buat website yang Anda inginkan.

Edit di ponsel dan desktop

Edit di ponsel dan desktop

Buat, edit, dan onlinekan website di semua perangkat.

Jarrott Brown

AI hanya perlu beberapa detik untuk membuat website. Setelahnya, Anda bisa menyesuaikan desain, upload gambar yang dimau, dan website siap online.

Baca cerita lengkapnya

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

Jaminan 30 hari uang kembali

Apabila dalam jangka waktu 30 hari Anda tidak puas dengan layanan Hostinger, kami kembalikan uang Anda sepenuhnya tanpa syarat. Untuk informasi selengkapnya, baca kebijakan pengembalian uang kami (pengecualian mungkin berlaku).

Tanya jawab (FAQ) harga hosting Hostinger

Bagaimana cara mendaftarkan domain gratis dari paket hosting tahunan?

Bagaimana cara mengaktifkan SSL gratis?

Apakah saya bisa mengubah paket di kemudian hari?

Mengapa harga paket berbeda-beda?

Apakah Hostinger menyediakan ecommerce hosting?

Apakah saya bisa memindahkan website ke Hostinger?

Bisakah saya transfer domain ke Hostinger?