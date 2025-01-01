Mulai online: paket dan layanan murah

Cari Nama Domain

Ketik nama domain yang diinginkan dan pilih ekstensi di langkah selanjutnya. Tersedia ekstensi .com, .online, .store, dan masih banyak lagi.

Bandingkan harga ekstensi domain

PopulerBisnisPendidikanInternasionalTeknologiSosial & personalLayanan profesionalHiburan
Ekstensi domainTahun pertamaBiaya perpanjanganTransfer
.id
.com
.io
.online
.org
.store
.tech
.asia
.cloud
.site
Beli hosting, gratis domain

Gratis domain selama 1 tahun dengan berlangganan paket hosting.
Cari domain terbaik dengan AI

Nikmati semua fitur tanpa biaya tambahan

SSL unlimited untuk enkripsi traffic website
Domain gratis khusus paket tahunan
Template profesional siap pakai
Backup dan update otomatis
Alamat email
Traffic situs unlimited

Mengapa cari domain di Hostinger?

Temukan domain dan mulai online dalam sekejap dengan provider yang dipercaya oleh jutaan klien di seluruh dunia.

Layanan bantuan 24/7

Butuh bantuan? Hubungi tim Customer Success kami kapan saja.

Registrar domain tepercaya

Hostinger telah terakreditasi ICANN dengan 300 pilihan ekstensi domain.

Setup dan kelola mudah

Daftar domain hanya beberapa klik, tak perlu keahlian teknis.

6 tips sebelum membeli domain

Singkat

Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar lebih mudah dibaca dan diingat.

Simpel

Hindari penggunaan tanda hubung, angka, dan kata yang sulit dieja karena akan membuat domain susah untuk diingat dan diucapkan.

Masukkan nama brand Anda

Gunakan nama brand bisnis atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.

Cek domain

Cek ketersediaan domain yang Anda inginkan dan pastikan domain belum dipatenkan.

Sesuaikan target pasar

Jika .com tidak tersedia, coba gunakan ekstensi khusus negara, seperti .co.id, .us, .pk untuk menjangkau pasar lokal dengan lebih efektif.

Jangan ditunda

Domain bagus cepat terjual! Temukan dan daftarkan sekarang untuk memulai proyek atau bisnis online Anda.

Gabrielle Scarlett

Migrasi ke Hostinger adalah keputusan terbaik saya.

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Kami menjadikan Hostinger sebagai standar acuan untuk memberikan dukungan teknis.

nohma.com

Owen Phillips

Kelola hosting, nama domain, bahkan sertifikat SSL bisa dilakukan dari satu tempat. Benar-benar praktis!

gatefootforge.co.uk

Tanya jawab (FAQ) harga hosting Hostinger

Bagaimana cara mendaftarkan domain gratis dari paket hosting tahunan?

Bagaimana cara mengaktifkan SSL gratis?

Apakah saya bisa mengubah paket di kemudian hari?

Mengapa harga paket berbeda-beda?

Apakah Hostinger menyediakan ecommerce hosting?

Apakah saya bisa memindahkan website ke Hostinger?

Bisakah saya transfer domain ke Hostinger?