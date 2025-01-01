Hostinger Horizons adalah pembuat aplikasi AI yang memungkinkan Anda membuat aplikasi web tanpa pengalaman pengkodean apa pun. Anggap saja ini sebagai insinyur perangkat lunak AI di ujung jari Anda.

Memulainya mudah – cukup masukkan perintah yang menjelaskan apa yang ingin Anda buat dalam bahasa ibu Anda, dan Hostinger Horizons akan membuat aplikasi Anda. Anda akan dapat melihat dan menguji semuanya di jendela pratinjau di sebelah kanan obrolan.

Hostinger Horizons juga memahami ucapan dan gambar. Misalnya, Anda dapat memberikan sketsa aplikasi Anda – atau tangkapan layar tentang apa yang perlu diperbaiki oleh AI.

Ingin melakukan penyesuaian, menambahkan fitur, menghapus elemen, atau mengubah teks? Anda dapat melakukan semuanya dengan mengobrol dengan agen AI. Setelah puas dengan hasilnya, Anda dapat menerbitkan aplikasi web Anda dengan satu klik.

Anda dapat dengan mudah menghubungkan domain kustom Anda langsung dari antarmuka Horizons. Ditambah lagi, Anda mendapatkan akses ke berbagai alat bermanfaat lainnya, seperti email profesional, untuk membantu mengembangkan bisnis Anda.

Pendekatan tanpa kode ini berarti Anda tidak memerlukan keterampilan teknis apa pun untuk membangun atau meluncurkan aplikasi web Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang alat ini, pastikan untuk membaca FAQ Hostinger Horizons yang diperluas atau panduan kami untuk memulai.