Apa itu Hostinger Horizons?
Deskripsikan ide Anda
Jelaskan konsep, AI akan membuatkannya untuk Anda. Buat prompt dengan teks atau gambar.
Edit dan sempurnakan
Ingin buat perubahan? AI bisa bantu edit teks, desain, struktur, bahkan layout.
Online dengan 1 klik
Cukup sekali klik, proyek online menggunakan domain Anda langsung dari panel.
Coba Hostinger Horizons gratis
Mulai proyek berikutnya jadi lebih cepat
Pilih prompt siap pakai untuk mulai dengan cepat. Lalu, ubah sesuai keinginan Anda.
Dulu butuh tim, kini hanya butuh Horizons.
Lebih cepat dari coding
Cukup chat dengan AI, jelaskan yang Anda butuhkan, edit, dan onlinekan. Tanpa coding, langsung jadi.
Buat desain memukau
Sempurnakan UI dan UX aplikasi Anda dengan Hostinger Horizons, tanpa perlu bantuan desainer.
Mulai terima pembayaran
Mau pakai Stripe, PayPal, atau payment gateway lainnya? Cukup minta AI untuk menyambungkannya. Tidak perlu setup yang ribet.
Buat aplikasi interaktif
Pengguna bisa mendaftar, menyimpan data, mengupload file, dan banyak lagi. Horizons menangani semuanya dengan teknologi tepercaya seperti Supabase.
Otomatis atasi error
Horizons secara otomatis mendeteksi dan mengatasi error maupun bug untuk Anda. Tanpa biaya tambahan, tanpa kirim pesan tambahan.
Edit tampilan langsung
Cukup klik aplikasi untuk mengubah teks, tombol, dan lainnya dengan cepat, tanpa pesan tambahan.
Disukai pengguna, direkomendasikan para pakar
Vibe Coding bantu percepat development hingga 45%. Lewat tool seperti Hostinger Horizons, Anda bisa ubah bahasa sehari-hari menjadi prototipe dalam hitungan jam, bukan minggu. Buat software jadi lebih mudah dan cepat.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Ternyata buat website dengan HORIZONS AI dari Hostinger sangat mudah, sulit dipercaya. Keren, buktikan sendiri hebatnya!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Perkembangan @Hostinger Horizons keren! Update AI baru ini enak diajak interaksi. Benar-benar game changer untuk saya dan banyak orang!
Saya masih tidak menyangka bagaimana Hostinger bisa membuat Horizons... Cepat banget! Siapa aja bisa deploy front-end dan back-end dengan instan!
Sudah lama saya ingin membuat proyek ini sampai akhirnya bertemu dengan Horizons AI. Saya tidak bisa coding untuk buat aplikasi web. Tapi sekarang, Proyek impian saya sudah terwujud!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Kini kita bisa buat aplikasi web hanya dengan memasukkan prompt di Hostinger Horizons. Keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.