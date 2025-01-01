Mulai online: paket dan layanan murah

12 bulanPENAWARAN TERBAIK1 bulan

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Integrasi toko online
BARU
Metode pembayaran
Mode edit teks
Proyek SEO friendly
Mudah ditemukan tool AI
Hosting
1 TAHUN GRATIS
Domain Gratis
5 mailbox/website, gratis selama 1 tahun
Backup harian (senilai Rp418.800)
50 proyek
Integrasi Supabase
Perbaikan error otomatis
Code editor
Bantuan pelanggan 24/7
Jaminan 30 hari uang kembali

Apa itu Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons adalah web app builder tanpa coding untuk buat aplikasi web dengan mudah. Tak perlu punya tim atau modal besar untuk wujudkan ide Anda.
01

Deskripsikan ide Anda

Jelaskan konsep, AI akan membuatkannya untuk Anda. Buat prompt dengan teks atau gambar.

02

Edit dan sempurnakan

Ingin buat perubahan? AI bisa bantu edit teks, desain, struktur, bahkan layout.

03

Online dengan 1 klik

Cukup sekali klik, proyek online menggunakan domain Anda langsung dari panel.

Coba Hostinger Horizons gratis

Wujudkan ide aplikasi web Anda tanpa coding. Cukup chat dengan AI dan langsung online dalam 1 klik.

Mulai proyek berikutnya jadi lebih cepat

Pilih prompt siap pakai untuk mulai dengan cepat. Lalu, ubah sesuai keinginan Anda.

Landing page produk digital

Landing page produk digital

Toko kecil

Toko kecil

Toko online lengkap

Toko online lengkap

Dulu butuh tim, kini hanya butuh Horizons.

Lebih cepat dari coding

Cukup chat dengan AI, jelaskan yang Anda butuhkan, edit, dan onlinekan. Tanpa coding, langsung jadi.

Buat desain memukau

Sempurnakan UI dan UX aplikasi Anda dengan Hostinger Horizons, tanpa perlu bantuan desainer.

Mulai terima pembayaran

Mau pakai Stripe, PayPal, atau payment gateway lainnya? Cukup minta AI untuk menyambungkannya. Tidak perlu setup yang ribet.

Buat aplikasi interaktif

Pengguna bisa mendaftar, menyimpan data, mengupload file, dan banyak lagi. Horizons menangani semuanya dengan teknologi tepercaya seperti Supabase.

Otomatis atasi error

Horizons secara otomatis mendeteksi dan mengatasi error maupun bug untuk Anda. Tanpa biaya tambahan, tanpa kirim pesan tambahan.

Edit tampilan langsung

SEGERA HADIR

Cukup klik aplikasi untuk mengubah teks, tombol, dan lainnya dengan cepat, tanpa pesan tambahan.

Tidak perlu kartu kredit

Semua kebutuhan proyek Anda di satu tempat

Web hosting & domain

Web hosting & domain

Gratis hosting selama 1 bulan! Onlinekan proyek dengan domain sendiri, tanpa layanan pihak ketiga.
Email profesional

Email profesional

Branding adalah aset utama: tampil beda, bangun kepercayaan, dan hubungkan audiens dengan mudah.

Siap untuk mewujudkan ide Anda?

Tidak perlu kartu kredit

