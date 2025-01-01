Krenite online: povoljni planovi i usluge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što je Hostinger Horizons?
Opišite svoju ideju
Samo recite umjetnoj inteligenciji svoju ideju - to je sve što je potrebno za početak izrade. Dajte naredbu tekstom ili slikama.
Poboljšajte i uredite
Želite li napraviti promjenu? Pitajte AI da uredi bilo što – od teksta i dizajna do strukture i izgleda.
Objavite uživo jednim klikom
Objavite svoj projekt pod prilagođenom domenom izravno iz sučelja – potreban je samo jedan klik.
Isprobajte Hostinger Horizons besplatno
Ostvarite prednost pri započinjanju svog sljedećeg projekta
Odaberite gotovu naredbu za brzi početak. Zatim je prilagodite svojim željama.
Prije je bila potrebna ekipa. Sada je potreban samo Horizons.
Brže od kodiranja
Jednostavno opišite što trebate, uredite i pokrenite – sve uz razgovor s umjetnom inteligencijom. Nema kodiranje, nema čekanja, samo brzi rezultati.
Stvorite prekrasne dizajne
Uz Hostinger Horizons možete poboljšati svoju aplikaciju koristeći najbolje UI/UX prakse. Nije vam potreban dizajner.
Odmah počnite prihvaćati plaćanja
Stripe, PayPal ili bilo koji drugi pristupnik – samo pitajte AI i on će ga povezati za vas. Nema kompliciranog postavljanja.
Učinite svoju aplikaciju interaktivnom
Omogućite korisnicima da se prijave, spreme podatke, učitaju datoteke i još mnogo toga. Horizons sve to rješava koristeći pouzdanu tehnologiju kao što je Supabase.
Automatski popravite pogreške
Horizons hvata i ispravlja uobičajene pogreške, poput sintaktičkih problema i grešaka – bez dodatnih troškova. Tako možete graditi bez prekida.
Izvršite izmjene vizualno
Kliknite na svoju aplikaciju za brzu promjenu teksta, gumba i još mnogo toga – bez korištenja dodatnih poruka.
Vole ga korisnici, preporučuju vodeći ljudi u industriji
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45 %, a alati poput Hostinger Horizonsa pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazni prag za izradu softvera je drastično niži.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je lako napraviti ono što želite za svoju web stranicu i kupce koristeći Hostingerov HORIZONS AI! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger Horizons! Interakcija s novim ažuriranjem umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavna. Prava promjena, ne samo za mene, već i za mnoge druge koje poznajem.
Pitam se kako je Hostinger uspio napraviti Horizons... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi SVE DOK niste napravili Horizons AI. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je OBJAVLJEN. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom nredbi na Hostinger Horizonsu. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.