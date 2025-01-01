Hostinger Horizons je alat za izradu AI aplikacija koji vam omogućuje izradu web aplikacija bez ikakvog iskustva u kodiranju. Zamislite ga kao AI softverskog inženjera na dohvat ruke.

Početak je jednostavan – jednostavno unesite naredbu koja opisuje što želite napraviti na svom materinjem jeziku, a Hostinger Horizons će generirati vašu aplikaciju. Sve ćete moći vidjeti i testirati u prozoru za pregled desno od chata.

Hostinger Horizons također razumije govor i slike. Na primjer, možete dati skicu svoje aplikacije – ili snimku zaslona onoga što AI treba popraviti.

Želite li napraviti prilagodbe, dodati značajke, ukloniti element ili promijeniti tekst? Sve to možete učiniti chatom s AI agentom. Nakon što ste zadovoljni rezultatom, možete objaviti svoju web aplikaciju jednim klikom.

Svoju prilagođenu domenu možete jednostavno povezati izravno iz Horizons sučelja. Osim toga, dobivate pristup drugim korisnim alatima, kao što je profesionalna e-pošta, koji će vam pomoći u skaliranju poslovanja.

Ovaj pristup bez kodiranja znači da vam nisu potrebne nikakve tehničke vještine za izradu ili pokretanje web aplikacije.

Za više informacija o alatu, svakako pročitajte proširena često postavljana pitanja o Hostinger Horizonsu ili naš vodič za početak rada.