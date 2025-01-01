Hostinger Horizons er en AI-appbygger, der lader dig bygge webapps uden nogen form for kodningserfaring. Tænk på det som en AI-softwareingeniør lige ved hånden.

Det er nemt at komme i gang – indtast blot en prompt, der beskriver, hvad du vil lave, på dit modersmål, og Hostinger Horizons genererer din app. Du vil kunne se og teste alt i forhåndsvisningsvinduet til højre for chatten.

Hostinger Horizons forstår også tale og billeder. For eksempel kan du give en skitse af din app – eller et skærmbillede af, hvad AI'en skal rette.

Vil du foretage justeringer, tilføje funktioner, fjerne et element eller ændre tekst? Du kan gøre det hele ved at chatte med AI-agenten. Når du er tilfreds med resultatet, kan du udgive din webapp med et enkelt klik.

Du kan nemt forbinde dit brugerdefinerede domæne direkte fra Horizons-grænsefladen. Derudover får du adgang til andre nyttige værktøjer, såsom professionel e-mail, der kan hjælpe dig med at skalere din virksomhed.

Denne tilgang uden kodning betyder, at du ikke behøver tekniske færdigheder for at bygge eller lancere din webapp.

For mere information om værktøjet, skal du læse de udvidede Hostinger Horizons FAQs eller vores guide til at komme i gang.