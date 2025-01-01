Gå online: Billige pakker og funktioner

Webhotel
VPS-webhotel
n8n VPS-hosting
Hjemmesidebygger
Horizons
Domæner
E-mail og markedsføring

Horizons

Døgnsupport

30 dages garanteret returret

Annuller når som helst

12 månederBEDSTE VALUE1 måned

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Integration af onlinebutik
NYHED
Tag imod betalinger
Tekstredigeringstilstand
SEO-optimerede projekter
Bliv opdaget af AI-værktøjer
Hosting
1 ÅR GRATIS
Gratis domæne
5 postkasser pr. hjemmeside - gratis i 1 år
Daglige sikkerhedskopier (179,88 kr værdi)
50 projekter
Supabase-integration
Automatisk retning af fejl
Kode-editor
Døgnåben kundeservice
30 Dages garanteret returret

Hvad er Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons er en kodefri webappbygger, der gør ubesværet oprettelse af webapps tilgængelig for alle. Du har ikke længere brug for et stort team eller et massivt budget for at gå live – det eneste, der skal til, er en idé.
01

Beskriv din idé

Bare fortæl AI om din idé - det er alt, hvad der skal til for at begynde at bygge. Lav prompter med tekst eller billeder.

02

Lav forbedringer og rediger

Vil du lave en ændring? Bed AI om at redigere alt - fra tekst og design til struktur og layout.

03

Gå live med 1 klik

Udgiv dit projekt under et tilpasset domæne direkte fra brugerfladen - det kræver kun ét enkelt klik.

Prøv Hostinger Horizons gratis

Gør din idé til virkelighed uden at skrive kode. Byg ved at chatte med AI'en, og gå live med et enkelt klik.

Få et forspring på dit næste projekt

Vælg en prompt, der allerede er klar til brug, for at komme hurtigt i gang. Tilpas den derefter for at gøre den til din egen.

Landingsside for digitalt produkt

Landingsside for digitalt produkt

Minishop

Minishop

Omfattende onlinebutik

Omfattende onlinebutik

Før krævede det et team. Nu kræver det kun Horizons.

Hurtigere end kodning

Beskriv blot, hvad du har brug for, rediger og start – alt sammen ved at chatte med AI. Ingen kode, ingen ventetid, kun hurtige resultater.

Lav smukke designs

Med Hostinger Horizons kan du forfine din app ved at bruge de bedste UI/UX-tilgange. Du skal ikke bruge en designer.

Begynd at tage imod betalinger med det samme

Stripe, PayPal eller en hvilken som helst anden gateway - bare spørg AI, og den forbinder den for dig. Ingen kompliceret opsætning.

Gør din app interaktiv

Lad brugerne tilmelde sig, gemme data, uploade filer og meget andet. Horizons håndterer det hele ved hjælp af pålidelig teknologi som Supabase.

Ret fejl automatisk

Horizons fanger og retter almindelige fejl, såsom syntaksproblemer og bugs – uden ekstra omkostninger. Så du kan bygge uden afbrydelser.

Lav ændringer visuelt

SNART

Klik på din app for hurtigt at ændre tekst, knapper og andet – uden at bruge ekstra beskeder.

Kreditkort er ikke påkrævet

Elsket af brugerne, anbefalet af branchelederne

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerer udviklingen med 45 %, hvor værktøjer som Hostinger Horizons forvandler naturligt sprog til fungerende prototyper på timer i stedet for uger. Adgangsbarrieren til at bygge software er dramatisk lavere.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at bygge det, du ønsker til din hjemmeside og dine kunder, ved hjælp af Hostingers HORIZONS AI! Helt fantastisk - se selv!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker den måde, tingene udvikler sig på med @Hostinger Horizons! Den nye AI-opdatering har været virkelig sjov at interagere med. Den har ændret alt, ikke kun for mig, men jeg kender også mange andre.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger fik Horizons til at fungere... Det er vildt, hvor hurtigt det lader alle implementere både front- og backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Jeg kan ikke fortælle jer, hvor længe dette projekt har ventet på min engang-liste, INDTIL I lavede Horizons AI. Jeg ved ingenting om kodning af webapps. 0, og der er det. Mit drømmeprojekt, hvor jeg skal hjælpe andre, er LIVE. Hold da op!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog på min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig fede ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Alt til dit projekt samlet ét sted

Webhotel & domæne

Webhotel & domæne

Få 1 måneds gratis hosting, og send dit projekt i luften under et brugerdefineret domæne. Intet behov for tredjepartsløsninger.
Professionel e-mail

Professionel e-mail

Dit brand er alt – skil dig ud, styrk troværdigheden og få nemt kontakt med dit publikum.

Klar til at gøre din idé til virkelighed?

Kreditkort er ikke påkrævet

Ofte stillede spørgsmål om webappbygger

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om at oprette din egen webapp med AI.

Hvad er Hostinger Horizons, og hvordan fungerer det?

Hvem ejer koden, der er oprettet med Hostinger Horizons?

Hvordan adskiller Hostinger Horizons sig fra Hostinger AI Hjemmesidebygger?

Kan jeg opdatere, tilpasse eller forbedre min app, efter den er oprettet?

Hvor meget koster det at bruge Hostinger Horizons?

Er det muligt at integrere tredjeparts API'er eller tjenester med Hostinger Horizons?

Hvilke apps kan jeg lave med Hostinger Horizons?

Kan jeg bygge mobilapps med Hostinger Horizons?

Kan Hostinger Horizons bruges til at oprette en medlemskabs- eller abonnementsbaseret webapplikation uden kode?