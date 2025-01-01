Gå online: Billige pakker og funktioner
Hvad er Hostinger Horizons?
Beskriv din idé
Bare fortæl AI om din idé - det er alt, hvad der skal til for at begynde at bygge. Lav prompter med tekst eller billeder.
Lav forbedringer og rediger
Vil du lave en ændring? Bed AI om at redigere alt - fra tekst og design til struktur og layout.
Gå live med 1 klik
Udgiv dit projekt under et tilpasset domæne direkte fra brugerfladen - det kræver kun ét enkelt klik.
Prøv Hostinger Horizons gratis
Få et forspring på dit næste projekt
Vælg en prompt, der allerede er klar til brug, for at komme hurtigt i gang. Tilpas den derefter for at gøre den til din egen.
Før krævede det et team. Nu kræver det kun Horizons.
Hurtigere end kodning
Beskriv blot, hvad du har brug for, rediger og start – alt sammen ved at chatte med AI. Ingen kode, ingen ventetid, kun hurtige resultater.
Lav smukke designs
Med Hostinger Horizons kan du forfine din app ved at bruge de bedste UI/UX-tilgange. Du skal ikke bruge en designer.
Begynd at tage imod betalinger med det samme
Stripe, PayPal eller en hvilken som helst anden gateway - bare spørg AI, og den forbinder den for dig. Ingen kompliceret opsætning.
Gør din app interaktiv
Lad brugerne tilmelde sig, gemme data, uploade filer og meget andet. Horizons håndterer det hele ved hjælp af pålidelig teknologi som Supabase.
Ret fejl automatisk
Horizons fanger og retter almindelige fejl, såsom syntaksproblemer og bugs – uden ekstra omkostninger. Så du kan bygge uden afbrydelser.
Lav ændringer visuelt
Klik på din app for hurtigt at ændre tekst, knapper og andet – uden at bruge ekstra beskeder.
Elsket af brugerne, anbefalet af branchelederne
Vibe-kodning komprimerer udviklingen med 45 %, hvor værktøjer som Hostinger Horizons forvandler naturligt sprog til fungerende prototyper på timer i stedet for uger. Adgangsbarrieren til at bygge software er dramatisk lavere.
Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎
Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.
Du vil ikke tro, hvor nemt det er at bygge det, du ønsker til din hjemmeside og dine kunder, ved hjælp af Hostingers HORIZONS AI! Helt fantastisk - se selv!
Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.
Elsker den måde, tingene udvikler sig på med @Hostinger Horizons! Den nye AI-opdatering har været virkelig sjov at interagere med. Den har ændret alt, ikke kun for mig, men jeg kender også mange andre.
Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger fik Horizons til at fungere... Det er vildt, hvor hurtigt det lader alle implementere både front- og backend.
Jeg kan ikke fortælle jer, hvor længe dette projekt har ventet på min engang-liste, INDTIL I lavede Horizons AI. Jeg ved ingenting om kodning af webapps. 0, og der er det. Mit drømmeprojekt, hvor jeg skal hjælpe andre, er LIVE. Hold da op!
Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog på min webapp – jeg tænkte: "Wow!"
Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig fede ting!
Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.