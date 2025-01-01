Vstúpte do online sveta: Výhodné balíčky a služby
Čo je Hostinger Horizons?
Opíšte svoj nápad
Stačí povedať AI o svojom nápade – to je všetko, čo potrebujete na začiatok. Požiadavky zadávajte textom alebo obrázkami.
Vylepšiť a upraviť
Chcete niečo zmeniť? Požiadajte AI, aby upravila čokoľvek – od textu a dizajnu až po štruktúru a rozloženie.
Zverejnite 1 kliknutím
Zverejnite svoj projekt pod vlastnou doménou priamo z rozhrania – stačí jedno kliknutie.
Vyskúšajte Hostinger Horizons zadarmo
Získajte náskok pri vašom ďalšom projekte
Vyberte si pripravenú výzvu, aby ste mohli rýchlo začať. Potom si ju prispôsobte podľa svojich predstáv.
Kedysi ste na to potrebovali celý tím. Teraz potrebujete len Horizons.
Rýchlejšie ako kódovanie
Jednoducho opíšte, čo potrebujete, upravte a spustite – to všetko prostredníctvom chatovania s AI. Žiadny kód, žiadne čakanie, len rýchle výsledky.
Vytvárajte krásne návrhy
S Hostinger Horizons môžete svoju aplikáciu vylepšiť pomocou najlepších osvedčených postupov pre UI/UX. Nepotrebujete dizajnéra.
Začnite prijímať platby ihneď
Stripe, PayPal alebo akákoľvek iná brána – stačí požiadať AI a pripojí ju za vás. Žiadne zložité nastavovanie.
Urobte svoju aplikáciu interaktívnou
Umožnite používateľom registrovať sa, ukladať dáta, nahrávať súbory a vykonávať ďalšie činnosti. Horizons to všetko zabezpečuje pomocou dôveryhodných technológií, ako je Supabase.
Opravte chyby automaticky
Horizons zachytáva a opravuje bežné chyby, ako sú syntaktické problémy a chyby – bez dodatočných nákladov. Môžete tak tvoriť bez prerušenia.
Vykonajte úpravy vizuálne
Kliknite na aplikáciu a rýchlo zmeňte text, tlačidlá a ďalšie – bez použitia ďalších správ.
Obľúbené používateľmi, odporúčané lídrami v odvetví
Tvorba bez programovania skráti vývoj o 45 %, pričom nástroje ako Hostinger Horizons premenia prirodzený jazyk na funkčné prototypy za niekoľko hodín namiesto týždňov. Vstupná bariéra pri vytváraní softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť vyskúšať nový AI nástroj na tvorbu aplikácií @Hostinger Horizons a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger Horizons môže byť najefektívnejším nástrojom na vytváranie aplikácií za milióny dolárov.
Hostinger Horizons je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a testovať nápady predtým, ako sa do toho pustíte naplno.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť presne to, čo chcete pre svoju webovú stránku a zákazníkov, pomocou AI HORIZONS od Hostingeru! Jednoducho úžasné – presvedčte sa sami!
Hostinger Horizons je nástroj, pomocou ktorého si môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí ho len vysvetliť a ono to jednoducho funguje.
Páči sa mi, ako sa veci vyvíjajú s @Hostinger Horizons! Bolo naozaj zábavné s novou AI aktualizáciou spolupracovať. Zmenila pravidlá hry nielen pre mňa, ale poznám aj veľa ďalších.
Zaujímalo by ma, ako Hostinger dokázal vytvoriť Horizons... Je šialené, ako rýchlo umožňuje komukoľvek nasadiť front-end aj back-end.
Neviem ani povedať, ako dlho čakal tento projekt na mojom zozname, až kým ste nevytvorili Horizons AI. O programovaní webových aplikácií neviem nič. 0 a je to tu. Môj vysnívaný projekt, ktorým pomôžem kolegom, je ŽIVÝ. Paráda!
Hostinger Horizons je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne prelomový. Nastavenie subdomény pre môj blog v mojej webovej aplikácii bolo také jednoduché – povedal som si: „Páni!“
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoduchým zadaním výzvy na Hostinger Horizons. Naozaj skvelá vec!
Vyskúšal som Hostinger Horizons a je to prevratná verzia! Tento nástroj na tvorbu AI aplikácií bez nutnosti programovania vytvára elegantné webové stránky a aplikácie za pár minút – navrhuje, programuje a píše za vás. Stojí za vyskúšanie.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
S Hostinger Horizons si môžete vytvoriť celkom pekné veci. Na rozdiel od typického nástroja na tvorbu webových stránok – poskytuje viac.