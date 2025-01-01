Vstúpte do online sveta: Výhodné balíčky a služby

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Integrácia internetového obchodu
Prijímať platby
Režim úpravy textu
Projekty optimalizované pre SEO
Nechajte sa nájsť AI nástrojmi
Hosting
Doména zadarmo
5 poštových schránok na webovú stránku – na 1 rok zadarmo
Denné zálohy (hodnota 23,88 €)
50 projektov
Integrácia Supabase
Automatická oprava chýb
Editor kódu
Nepretržitá zákaznícka podpora
Čo je Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons je nástroj na tvorbu webových aplikácií bez nutnosti kódovania, ktorý umožňuje jednoduchú tvorbu webových aplikácií pre všetkých. Na spustenie už nepotrebujete veľký tím ani obrovský rozpočet – stačí len nápad.
Opíšte svoj nápad

Stačí povedať AI o svojom nápade – to je všetko, čo potrebujete na začiatok. Požiadavky zadávajte textom alebo obrázkami.

Vylepšiť a upraviť

Chcete niečo zmeniť? Požiadajte AI, aby upravila čokoľvek – od textu a dizajnu až po štruktúru a rozloženie.

Zverejnite 1 kliknutím

Zverejnite svoj projekt pod vlastnou doménou priamo z rozhrania – stačí jedno kliknutie.

Vdýchnite svojmu nápadu život bez písania kódu. Vytvorte ho chatovaním s AI a spustite ho jedným kliknutím.

Získajte náskok pri vašom ďalšom projekte

Vyberte si pripravenú výzvu, aby ste mohli rýchlo začať. Potom si ju prispôsobte podľa svojich predstáv.

Vstupná stránka pre digitálny produkt

Vstupná stránka pre digitálny produkt

Mini obchod

Mini obchod

Rozsiahly online obchod

Rozsiahly online obchod

Kedysi ste na to potrebovali celý tím. Teraz potrebujete len Horizons.

Rýchlejšie ako kódovanie

Jednoducho opíšte, čo potrebujete, upravte a spustite – to všetko prostredníctvom chatovania s AI. Žiadny kód, žiadne čakanie, len rýchle výsledky.

Vytvárajte krásne návrhy

S Hostinger Horizons môžete svoju aplikáciu vylepšiť pomocou najlepších osvedčených postupov pre UI/UX. Nepotrebujete dizajnéra.

Začnite prijímať platby ihneď

Stripe, PayPal alebo akákoľvek iná brána – stačí požiadať AI a pripojí ju za vás. Žiadne zložité nastavovanie.

Urobte svoju aplikáciu interaktívnou

Umožnite používateľom registrovať sa, ukladať dáta, nahrávať súbory a vykonávať ďalšie činnosti. Horizons to všetko zabezpečuje pomocou dôveryhodných technológií, ako je Supabase.

Opravte chyby automaticky

Horizons zachytáva a opravuje bežné chyby, ako sú syntaktické problémy a chyby – bez dodatočných nákladov. Môžete tak tvoriť bez prerušenia.

Vykonajte úpravy vizuálne

Kliknite na aplikáciu a rýchlo zmeňte text, tlačidlá a ďalšie – bez použitia ďalších správ.

Obľúbené používateľmi, odporúčané lídrami v odvetví

mark diantonio
@markdiantonio

Tvorba bez programovania skráti vývoj o 45 %, pričom nástroje ako Hostinger Horizons premenia prirodzený jazyk na funkčné prototypy za niekoľko hodín namiesto týždňov. Vstupná bariéra pri vytváraní softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť vyskúšať nový AI nástroj na tvorbu aplikácií @Hostinger Horizons a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons môže byť najefektívnejším nástrojom na vytváranie aplikácií za milióny dolárov.

Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger Horizons je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a testovať nápady predtým, ako sa do toho pustíte naplno.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť presne to, čo chcete pre svoju webovú stránku a zákazníkov, pomocou AI HORIZONS od Hostingeru! Jednoducho úžasné – presvedčte sa sami!

Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, pomocou ktorého si môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí ho len vysvetliť a ono to jednoducho funguje.

techmano
@nice_gamin60974

Páči sa mi, ako sa veci vyvíjajú s @Hostinger Horizons! Bolo naozaj zábavné s novou AI aktualizáciou spolupracovať. Zmenila pravidlá hry nielen pre mňa, ale poznám aj veľa ďalších.

RameshR
@rezmeram

Zaujímalo by ma, ako Hostinger dokázal vytvoriť Horizons... Je šialené, ako rýchlo umožňuje komukoľvek nasadiť front-end aj back-end.

Zera
@TheZoyaThinking

Neviem ani povedať, ako dlho čakal tento projekt na mojom zozname, až kým ste nevytvorili Horizons AI. O programovaní webových aplikácií neviem nič. 0 a je to tu. Môj vysnívaný projekt, ktorým pomôžem kolegom, je ŽIVÝ. Paráda!

Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger Horizons je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne prelomový. Nastavenie subdomény pre môj blog v mojej webovej aplikácii bolo také jednoduché – povedal som si: „Páni!“

Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoduchým zadaním výzvy na Hostinger Horizons. Naozaj skvelá vec!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyskúšal som Hostinger Horizons a je to prevratná verzia! Tento nástroj na tvorbu AI aplikácií bez nutnosti programovania vytvára elegantné webové stránky a aplikácie za pár minút – navrhuje, programuje a píše za vás. Stojí za vyskúšanie.

Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Podnikateľ

S Hostinger Horizons si môžete vytvoriť celkom pekné veci. Na rozdiel od typického nástroja na tvorbu webových stránok – poskytuje viac.

Všetko pre váš projekt na jednom mieste

Webhosting a doména

Webhosting a doména

Získajte 1 mesiac bezplatného hostingu a spustite svoj projekt pod vlastnou doménou. Nie sú potrebné žiadne riešenia tretích strán.
Profesionálny e-mail

Profesionálny e-mail

Vaša značka je všetkým – vyniknite, zvyšujte dôveryhodnosť a ľahko sa spojte so svojím publikom.

Ste pripravení premeniť svoj nápad na skutočnosť?

Často kladené otázky o tvorcovi webových aplikácií

Nájdite odpovede na najčastejšie kladené otázky o vytváraní vlastnej webovej aplikácie pomocou AI.

Čo je Hostinger Horizons a ako funguje?

Kto vlastní kód vytvorený pomocou Hostinger Horizons?

Ako sa Hostinger Horizons líši od Hostinger AI nástroja na tvorbu webových stránok?

Môžem si svoju aplikáciu po vytvorení aktualizovať, prispôsobiť alebo vylepšiť?

Koľko stojí používanie Hostinger Horizons?

Je možné do Hostinger Horizons integrovať API alebo služby tretích strán?

Aké typy aplikácií môžem vytvoriť s Hostinger Horizons?

Môžem s Hostinger Horizons vytvárať mobilné aplikácie?

Dá sa Hostinger Horizons použiť na vytvorenie webovej aplikácie založenej na členstve alebo predplatnom aj bez programovania?